Leider sind heutzutage immer noch viele Themen tabuisiert. Krankheiten, die das männliche (und auch weibliche) Geschlechtsorgan betreffen, werden oft nicht thematisiert - nicht mal im Sexualkundeunterricht in der Schule. Daher wissen die meisten Menschen wohl gar nicht, dass es eine Krebsvariante wie Peniskrebs überhaupt gibt. Aber es gibt sie und rund ein Prozent aller Männer ist davon betroffen. Grundsätzlich ist die Heilungsrate hoch, allerdings nur im Frühstadium. Je weiter der Krebs fortschreitet, desto gefährlicher kann es werden. Es drohen Langzeitfolgen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs mit der Zeit streut, steigt. Mögliche Langzeitfolgen stellen Probleme beim Wasserlassen, Erektionsstörungen oder der komplette Verlust der Erektionsfähigkeit oder - im schlimmsten Fall - der Verlust des Penisses dar.

Peniskrebs: Das sind die Anzeichen um eine frühe Diagnose sicherzustellen

Eigentlich sind die Anzeichen für ein Peniskarzinom leicht zu erkennen: Rötungen, Knoten oder ein kleines Geschwür, welches sich auf dem Penisschaft, oder weitaus häufiger auf der Eichel und der Vorhaut bildet. Kurz gesagt, jegliche Veränderung der Haut, Schmerzen, oder Juckreiz kann ein erstes Anzeichen auf die Erkrankung sein, wie der Focus berichtet.

"Ein Alarmzeichen ist außerdem, wenn Hautveränderungen bluten", warnt Bernhard Wörmann, Medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie und Arzt im Gesundheitszentrum der Charité Campus Virchow in Berlin. Der Experte empfiehlt auch, diese Veränderungen genau zu beobachten. "Haben sie sich nach vier Wochen nicht zurückgebildet und sind verschwunden, sollte der Mann zum Urologen gehen."

In rund 95 Prozent der Fälle ist der Peniskrebs durch ein Plattenephitelkarzinom bedingt, eine Krebsform, die vor allem durch Hautkrebs bekannt ist. Das sogenannte "Plattenephitel" ist die medizinische Bezeichnung für eine Gewebeform, die auch in der Lunge, Mundhöhle, Speiseröhre und auf der Haut vorzufinden ist. Peniskrebs ist allerdings keine Hautkrebsart, auch wenn er sich zumindest teilweise auf der Haut bildet.

Peniskarzinom: HPV und mangelnde Hygiene als Hauptauslöser der Krankheit

Für die Bildung eines Peniskarzinoms gibt es zwei Hauptauslöser: einerseits humane Papillomviren (HPV). Sie stellen die häufigste Ursache für diese Krebsart dar. Andererseits kann auch eine mangelnde Genital-Hygiene der Auslöser sein. Eine Risikogruppe stellen Männer mit HIV dar, unter anderem aus dem Grund, dass mit einer HIV-Erkrankung oft auch eine HPV-Erkrankung einhergeht. Dadurch multipliziere sich laut der Experten das Risiko, an Peniskrebs zu erkranken.

Die mangelnde Hygiene, die auch zu diesem Krebs führen kann, ist oft nicht durch Faulheit, oder seltenes Duschen herbeigeführt. Männer, die an einer Vorhautverengung (Phimose) haben, haben auch ein erhöhtes Risiko zu erkranken, da sich das unter der Vorhaut ablagernde Smegma die Basis für Zellmutationen liefern kann. Im Normalfall kann die Vorhaut beim Waschen zurückgezogen werden, um den dahinterliegenden Bereich zu reinigen. Betroffene einer Phimose können dies nicht tun. "Diese Männer haben deshalb ein höheres Risiko für Peniskarzinom und sollten sich frühzeitig operieren lassen – also die Vorhaut operativ entfernen", rät der Onkologe.

Diese Krebsvariante hat im Gegensatz zu anderen Krebsarten, wie Lungen- oder Darmkrebs den Vorteil, dass er mit dem Auge erkennbar ist, weil er sich auf der Haut befindet und nicht innerhalb des Körpers unbemerkt wuchert. Die Chance, nach dem Frühstadium krebsfrei zu sein ergreifen viele Männer nicht, weil sie zu lange damit warten, einen Arzt aufzusuchen. Der Experte berichtet, dass die betroffenen Männer im Durchschnitt erst nach Monaten einen Urologen aufsuchen.

Der schnelle Gang zum Arzt wird empfohlen: Sonst droht eine Amputation

Zwar wächst das Peniskarzinom im Vergleich zu aggressiveren Krebsarten langsamer, trotzdem kann sich der Krebs in der männlichen Geschlechtsregion so weit ausgebreitet haben, dass eine Penisamputation nötig wird. "Zu langes Warten ist letztendlich Selbstverstümmelung", warnt der Experte drastisch.

Glücklicherweise hat die medizinische Forschung bereits neue Therapiemethoden etabliert, die in einigen Fällen eine Amputation ersetzen können. Aber Eins nach dem Anderen. Wenn erstmal ein Peniskarzinom diagnostiziert wurde, was passiert dann? Wenn durch eine Biopsie und Mikroskop der Krebs festgestellt wurde, ist der nächste Schritt die Abklärung, ob er sich auf andere Organe ausgebreitet hat. Dies geschieht mithilfe von Ultraschall und Magnetresonanztomografie (MRT) oder Computertomografie (CT).

Anschließend beraten verschiedene Experten über einen individuellen Behandlungsplan. Anstelle einer Operation - die immer so organerhaltend und funktionserhaltend wie möglich angelegt ist - könnte mittlerweile auch eine Strahlen- oder Laserbehandlung treten. Die Operation beeinträchtigte in vielen Fällen die Nerven des Patienten. Aus diesem Grund wurde auch nach Alternativtherapien geforscht.

Neue Therapiemethoden sollen schonender für Gewebe sein und die Organfunktion weniger beeinträchtigen

Auch in Zukunft wird eben aus diesem Grund viel Hoffnung in die neuen Therapiemethoden gesetzt, da die Nerven, sowie das Gewebe weniger beeinträchtigt werden. Das lässt die Chance steigen, dass Potenz, Erektionsfähigkeit und der Penis als Organ möglichst erhalten bleiben.

Peniskrebs vorzubeugen ist grundsätzlich nicht schwer. Sehr wichtig ist zunächst die richtige Penishygiene, aber auch eine Impfung gegen HPV-Viren. Diese Impfung kann ab einem Alter von 9 Jahren verimpft werden und sollte das auch - vor dem ersten Sexualkontakt, weil die HP-Viren beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. Etwa ein Drittel aller männlichen und weiblichen Erwachsenen tragen dieses Virus mittlerweile in sich. Für erwachsene Männer ist diese Impfung jedoch kaum eine Option. Es müssten Blutuntersuchungen vorangehen, ob nicht bereits Kontakt mit HP-Viren stattgefunden hat, wie die Immunantwort ausfiel und weiteres.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Heilungschancen bei Peniskrebs im Frühstadium bei 90 Prozent liegen. Daher sollte jede Veränderung am Penis ernst genommen und medizinisch abgeklärt werden.

