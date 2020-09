Naturkosmetik im Test: Zwei Gesichtscremes fallen durch

Fazit

Wer eine gute Naturkosmetik-Tagescreme haben möchte, muss dafür nicht tief in die Tasche greifen - auch die günstigen Marken von dm und Rossmann überzeugen. Die meisten der getesteten Cremes schneiden gut ab, lediglich von zwei ist komplett abzuraten. Was Stiftung Warentest kritisiert, sind lückenhafte Angaben zur Herkunft der Zutaten - denn nur was wirklich in einem Bio-Verfahren angebaut und produziert wird, sollte sich Naturkosmetik nennen dürfen.

Den kompletten Test-Artikel finden Sie auf der offiziellen Website von Stiftung Warentest.

