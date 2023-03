Eine Nasendusche ist ein mit einer Salzlösung gefüllter Behälter. Für die Anwendung neigst du den Kopf etwas zur Seite, setzt anschließend die Nasendusche an einem Nasenloch an und öffnest den möglichst Mund weit. Die Salzlösung kann dann durch das andere Nasenloch wieder herausfließen. Durch diesen Spülvorgang kann beispielsweise bei einer Erkältung der Schleim ausgespült werden, aber auch Krankheitserreger oder Allergene bei Heuschnupfen. Bei der Nasenspülung entsteht ein Unterdruck in der Nase, sodass der Schleim aus den Nebenhöhlen angesaugt und mit hinausgespült wird.

Somit ist besonders für Pollenallergiker eine abendliche Nasendusche in der Pollenzeit sinnvoll. Auch bei bestimmten Nasenoperationen kann eine Nasendusche hilfreich sein, dann aber natürlich nur nach genauer Absprache mit dem behandelten Arzt.

Worauf sollte man bei einer Nasendusche achten?

So sinnvoll in vielen Fällen eine Nasendusche auch ist, sollte man auf die richtige Anwendung achten.

Hier einige Tipps zur Anwendung:

Nach Gebrauch gut waschen: Die Nasendusche sollte immer vor und nach Gebrauch unter fließendem warmem Wasser gründlich ausgewaschen werden. Anschließend sollte sie kopfüber trocknen. Ab und zu kann die Nasendusche auch in die Spülmaschine, das hängt jedoch von dem Produkt selbst ab.

Die Salzlösung frisch herstellen: Auch das dient der Hygiene. Dafür wendest du immer eine Salzlösung mit 0,9 Gramm Kochsalz (Natrium­chlorid) pro 100 ml Wasser an. Hier gibt es Wasseranzeigen an der Nasendusche und oft auch abgepackte Salzzugaben.

Die Nasennebenhöhlen sind vereitert oder entzündet? In diesem Fall ist definitiv von einer Nasendusche abzuraten. Oftmals sind dann die Schleimhäute geschwollen und die Salzlösung kann eventuell nicht mehr richtig abfließen.

Generell: Nasenduschen sollten nicht regelmäßig angewendet werden, sondern nur bei akutem Bedarf. Sonst werden die natürlichen Abwehrstoffe der Nasenschleimhaut ausgewaschen und wiederkehrende Infektionen können sich schnell einstellen.

Bei richtiger Anwendung ist die Nasendusche aber in jedem Fall ein bewährtes und natürliches Hausmittel. Besonders für Menschen mit Heuschnupfen ist sie ein gutes Hilfsmittel im Alltag.

