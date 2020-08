Im Januar 2018 veröffentlichte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Höchstmengenvorsschläge für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln. Die Einhaltung dieser Höchstmenge hat jetzt eine Studie untersucht, die die Zeitschrift "Aktuelle Ernährungsmedizin" veröffentlicht hat.

Die Pilotstudie der pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd und der HAW Hamburg untersuchte im Querschnittsdesign 106 Nahrungsergänzungsmittel. Diese wurden aus einem Reformhaus, einem Supermarkt und zwei Drogerien in Schwäbisch-Gmünd ausgewählt. Die Wissenschaftler überprüften die Produkte hinsichtlich ihrer Mikronährstoffdosierung.

Über 50 Prozent der Präparate übersteigen Höchstmenge

Unter den 106 Präparaten waren 30 Einzelvitaminpräparate, elf Einzelmineralstoffpräparate. 44 Multivitaminpräparate, elf Multimineralpräparate und zehn Multivitamin- und Multimineralstoffpräparate. 48 Prozent der aufgeführten Präparate hielten die Höchstmengenvorschläge des Insituts ein. 55 von Ihnen (52 Prozent) überschritten mindestens einen Mikronährstoff.

Die häufigste Überschreitung gab es bei den Multi- und Multimineralstoffpräparaten. Unter ihnen überschritten 80 Prozent die geltende Höchstmenge. Die restlichen Abweichungen lagen bei rund 20 bis 70 Prozent. Petra Lühmann aus der Arbeitsgruppe betonte, dass sei bedenklich. Mit dem Gebrauch von hoch dosierten Vitamin- und Mineralstoffpräparaten können gesundheitliche Risiken einhergehen. Dies würde sich verhindern lassen, wenn der Verbraucher darauf hingwewiesen werden würde. Zudem wäre es sinnvoll eine EU-weite Regelung zur Höchstmenge zu finden.

Lesen Sie auch: Studie zu Vitamin D-Mangel: Erhöhte Sterblichkeitsrate bewiesen

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser – nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.