Meningokokken-Infektionen sind in der Corona-Pandemie aus dem Blick der Öffentlichkeit geraten. Deshalb macht das britische Pharmaunternehmen GSK auf die deutlich seltenere, dafür schnell lebensbedrohliche Bakterien-Erkrankung aufmerksam: Meningokokken. Das Ziel dabei: sachliche Aufklärung und Informationen zum besseren Schutz.

Dass das Thema relevant ist, zeigt ein vor wenigen Wochen bekannt gewordener Fall aus Franken. Hier war eine 13-jährige Schülerin erkrankt, sie leidet an einer bakteriellen Hirnhautentzündung - infiziert durch Meningokokken. In einem Interview erklärt Thomas Breuer, Vizepräsident für Medizin der GSK , warum die Aufklärungskampagne "Meningitis bewegt", bei der ein sieben Monate altes Mädchen das Hauptmotiv ist, wichtig ist.

Meningokokken: So werden sie übertragen

Meningokokken sind Bakterien, die typischerweise von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion übertragen werden: vor allem durch Husten, Niesen oder Küssen. So gelangen die Bakterien auch zu Kindern, Kleinkindern und Babys, die am stärksten gefährdet sind. Außerhalb des Körpers sterben die Bakterien rasch ab.

Dass Kleinkinder und Babys besonders gefährdet und am häufigsten getroffen sind, liegt an ihrem Immunsystem, welches sich noch in der Ausbildung empfindet. Die Folgen einer Erkrankung können lebenslang Auswirkungen haben: Teils kommt es zu Entwicklungsstörungen oder Hörverlust, auch Vernarbungen treten vereinzelt auf. Im Extremfall kommt es zu Amputationen und etwa zehn Prozent aller Patienten deutschlandweit sterben sogar an den Folgen.

Zwischen dem Tag der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit liegen in den meisten Fällen drei bis vier Tage. Allerdings kann die Inkubationszeit kann auch zwischen zwei bis zehn Tage dauern.

Meningitis: Diese Krankheitsverläufe sind möglich

Eine Erkrankung kann in zwei Wegen verlaufen. Der häufigere Fall, eine Meningitis (die etwa in zwei Drittel der Erkrankungen auftritt) ist eine Entzündung der Hirnhaut und der Rückenmarkshäute. In einem Drittel der Fälle tritt eine Blutvergiftung, Sepsis genannt, auf.

Symptome einer Meningitis sind oft grippeähnlich: allgemeines Krankheitsgefühl, Fieber und Kopfschmerzen sind typisch. Krampfanfälle, Reizbarkeit, Erbrechen und Nackensteifigkeit sind weitere Anzeichen, letzteres ist bei Kleinkindern und Babys seltener der Fall. Bei jedem fünften Patienten treten Folgeschäden, wie Hörverlust und absterbendes Gewebe auf. Zudem können kognitive, psychische und psychologische Beeinträchtigungen, beispielsweise Lernschwierigkeiten, auftreten. Daher ist es wichtig, die Erkrankung schnell zu erkennen und zu behandeln - denn eine vollständige Genesung ist umso wahrscheinlicher, je früher die Diagnose gestellt und eine Therapie eingeleitet wird.

Eine Sepsis verläuft vielfältig, allerdings recht unspezifisch: Hohes Fieber mit Schüttelfrost sind ebenso Anzeichen wie Herzrasen, beschleunigte Atmung und Blutdruckabfall. Typisch ist auch eine blasse oder graue Hautfarbe. Die ausgelöste Blutvergiftung kann Organversagen und Einblutungen in der Haut, den Schleimhäuten und inneren Organen mit sich bringen. Teilweise kommt es im Verlauf zum Absterben einzelner Gliedmaßen, was in einer Amputation des Körperteils enden kann.

Meningokokken-Aufklärungskampagne: "Es geht nicht um Angst"

Insgesamt ist die Fallzahl der jährlich Erkrankten in Deutschland relativ gering: Knapp 300 Fälle werden erfasst. Allerdings leiden Betroffene oft unter lebenslangen Folgen. In zehn Prozent endet die Krankheit tödlich. Um mehr Informationen und Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, hat die GSK die Aufklärungskampagne "Meningitis bewegt" gestartet. "Dabei geht es nicht darum, Angst zu erzeugen, sondern ein realistisches Bild aufzuzeigen", sagt Thomas Breuer. Es werde angestrebt, Eltern "die Ernsthaftigkeit der Krankheit" näherzubringen.

Kernziel der Kampagne sei es, "dass alle Eltern mit ihrem Kinder- oder Jugendarzt über einen bestmöglichen Impfschutz gegen Meningokokken sprechen, um Folgeschäden vermeiden zu können." Das besondere der Kampagne sei "die neue Bildsprache" der Aufklärungskampagne. Dafür wurden zusammen mit Forschern, Ärzten und Überlebenden Videos entwickelt. Auch die Eltern der Betroffenen wurden eingebunden, um dabei zu helfen, "die richtige Darstellung und Tonalität in der Ansprache zu treffen."

Die Videos zeigen "eine echte Überlebende mit den Folgeschäden ihrer Erkrankung", so Breuer. Gesicht der Kampagne ist Isabella (Name geändert), die schon früh an erkrankte und zählt gewissermaßen zur Risikogruppe zählt: Babys und Kleinkinder unter zwei Jahren. Trotz der Erkrankung und der körperlichen Folgen "strahlt" Isabella, was die Herzen "berührt" hat. Daher entschied man sich für sie.

Hier läuft die Meningokokken-Aufklärung bereits

Aktuell läuft die Kampagne in zwei europäischen Ländern, außerdem in Kanada und Neuseeland. Nun kommen weitere europäische Länder, darunter auch Deutschland, hinzu. Die Aufklärungskampagne lässt sich sowohl über klassische, als auch über soziale Medien verfolgen. Weitere Informationen über die Krankheit und die Kampagne erhalten Sie hier.