Franken aktualisiert am 29.09.2020

Kniffs & Tricks

Haushaltstipps: 5 Situationen, in denen Aspirin hilfreich ist

Aspirin ist ein Medikament, das so ziemlich jeder in der Hausapotheke oder in der Handtasche hat. Schmerzen können durch die Einnahme schnell gelindert werden. Wie Ihnen Aspirin bei Haarschuppen, Pickeln oder schmutziger Wäsche helfen kann, das lesen Sie bei inFranken.de.