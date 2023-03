Lavendel entspannt und beruhigt

entspannt und beruhigt Wirkungsweise des Lavendelduftes

des Lavendelduftes So bringst du den Duft zu dir nach Hause

Wenn du schon einmal den Duft von Lavendel gerochen hast, kann es sein, dass du bereits die entspannende und beruhigende Wirkung des Geruchs kennst. Warum Lavendel diese Wirkung auf uns hat, haben Forscher*innen herausgefunden.

Duft von Lavendel: So wirkt es im Körper

Verspürst du durch den Lavendel-Duft Entspannung und Beruhigung, ist dies keine Seltenheit: Allgemein bekannt ist, dass der Geruch der lila Pflanze einen solchen Effekt auf uns haben kann. Pharmakolog*innen vermuten als Ursache hinter diesem Effekt den Inhaltsstoff Linalool - nachgewiesen wurde dies unter anderem von japanischen Forscher*innen, die ihre Ergebnisse in der Zeitschrift "Frontiers in Behavioral Neuroscience" veröffentlichten.

Wichtig zu beachten ist, dass der typisch lavendelartig riechende Duftstoff seine Wirkung ausschließlich über den Geruchssinn entfalten kann: das Team der Forscher*innen stellte anhand von Experimenten an Mäusen fest, dass der Inhaltsstoff nicht wirkt, wenn er geschluckt, gespritzt oder eingeatmet wird. Nur dann, wenn der Duft bestimmte Sinneszellen in der Nase reizt, kann das entsprechende Signal an das Gehirn weitergeleitet werden, sodass wir die beruhigende Wirkung verspüren.

Der Vorteil des Linalools im Gegensatz zu anderen pharmakologischen Beruhigungsmitteln sei laut dem Forschungsteam, dass die Tiere im Anschluss nicht so träge und schläfrig gewesen seien. Zwar können typische Medikamente gegen Angst- und Spannungszustände wie Valium sehr effektiv wirken, jedoch ist hier das Risiko einer Abhängigkeit oder anderer Nebenwirkungen deutlich höher. Der Lavendelduft kann dir beispielsweise helfen, wenn du an depressiven Verstimmungen, leichten Angstzuständen, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen leidest. Wichtig: Der Duft ist kein Wundermittel. Halten deine Beschwerden längerfristig an oder sind sehr stark ausgeprägt, solltest du dies nicht leichtfertig hinnehmen und nicht zögern, einen Arzt oder eine Ärztin deines Vertrauens aufzusuchen. Nur so kann die individuelle Ursache hinter deinen Beschwerden festgestellt werden.

Fazit: Gute Beruhigungshilfe

Zusammengefasst kann dir der Lavendelduft durch das enthaltene Linalool eine Hilfe gegen Angst und Anspannung sein.

Kleine Lavendelsäckchen kannst du dir ideal neben das Bett legen. CC0 / Pixabay / hoeldino +1 Bild

Du könntest dir beispielsweise ein kleines Lavendel-Säckchen neben dein Bett legen oder dein Kissen mit einem Lavendel-Spray einsprühen, um entspannter einschlafen zu können.

Alternativ kannst du auch einen Lavendel-Raumduft aufstellen, einen Lavendel-Tee trinken oder etwas Lavendelöl in ein warmes Bad geben. Der natürliche Duft ist nebenwirkungsärmer als typische Anxiolytika und kann somit eine gute Beruhigungshilfe für dich sein.