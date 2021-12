Trend : Darum ist Laufen so gesund

: Darum ist Laufen so gesund Fokus auf die nötige Schrittanzahl

Mögliche Hilfsmittel

Der Trend zu laufen wird immer beliebter. Dabei kann einerseits das simple Ziel, fit zu bleiben, als auch ein Abnahmeziel verfolgt werden. Was dir der Trend bringt und wie viel man für verschiedene Ziele laufen muss, erfährst du hier.

Erklärung des Trends: Deshalb ist Laufen so gesund

Das Laufen wird immer mehr zum Trend: Vor allem seit Beginn der Pandemie sollen sich mehr und mehr Menschen dafür entschieden haben, auf die klassische Sportmethode zurückzugreifen. Dies zeigten auch Umfragen: Aufgrund der Reise- und Ausgangsbeschränkungen sowie geschlossene Fitnessstudios und Treff-Verbote gab es für viele keine andere Möglichkeit, Sport zu betreiben.

Laufen geht immer und überall. CC0 / Pixabay / bluehouseskis

Laufen hat dabei für den Körper eine weitreichende Wirkung: Es trainiert nicht nur einzelne Partien, sondern den ganzen Körper. Die Kondition sowie die Ausdauer können effektiv verbessert werden. Auch das Herz-Kreislauf-System soll durch regelmäßiges Laufen verbesserte Funktionen aufweisen. Dies gelingt vor allem durch eine bessere Durchblutung und die Stärkung des Immunsystems. Außerdem erhöht Laufen den HDL-Cholesterinwert, stärkt die Dichte der Knochen und kann Entzündungen sowie einem Übergewicht vorbeugen.

Neben den körperlichen Faktoren kann das Laufen auch auf die Psyche einen positiven Effekt haben: Viele Menschen nutzen das Laufen, um einmal an die frische Luft zu kommen und den Kopf frei zu bekommen. Es können zum Teil antidepressive Wirkungen erwartet werden.

Erfolge beim Laufen: Das kannst du erreichen

Die Gründe für das Laufen sind vielseitig: während die einen rein aus Spaß oder um gesund und fit zu bleiben laufen, wollen andere ihr Gewicht halten, abnehmen oder sogar eine höhere Ausdauer erlangen. Weshalb du Laufen möchtest, kann also ganz individuelle Gründe haben.

Die Sportart kannst du ganz auf dich anpassen: Sowohl Schritttechnik als auch Tempo und Ausrüstung können variiert werden. Ein gesunder Wert, an dem man sich orientieren kann, sind etwa zwischen 5.000 und 7.000 Schritte pro Tag: Übersteigst du diesen Wert, beginnt im Normalfall die Fettverbrennung. Von der WHO werden beispielsweise 10.000 Schritte am Tag für eine gesunde Lebensweise empfohlen.

Das Laufen verbrennt selbstverständlich auch eine Vielzahl von Kalorien, sodass der Kalorienverbrauch dauerhaft steigen kann. Wie viel du beim Joggen verbrennst, hängt von der Dauer, dem Alter, der Größe und dem Gewicht ab. Durchschnittlich wird mit einer Verbrennung drei Kalorien pro Minute gerechnet, wenn du innerhalb von 20 Minuten 1,5 Kilometer zurücklegst. Möchtest du ein spezielles Abnahmeziel verfolgen, solltest du das Training auf deine Ziele anpassen. Am besten fängst du langsam an und erhöhst die Intensität von Woche zu Woche. Optimierst du zudem deine Essgewohnheiten, wirst du schon bald Erfolge sehen können.

So kannst du die Schritte im Blick behalten: Hilfsmittel

Schrittziele können auf verschiedene Weise erreicht werden. Möchtest du nicht nur aus Spaß laufen, bietet es sich an, spezielle Hilfsmittel zur Unterstützung zu nutzen. Mithilfe dieser Mittel kannst du deine Ziele selbst verfolgen und dir auch einfach höhere Ziele setzen.

Mit speziellen Apps oder Uhren kannst du deine Schritte zählen. CC0 / Pixabay / tomekwalecki

Eine erste Methode ist das Handy: Das mobile Endgerät trägt man heutzutage meist den gesamten Tag mit sich herum. Praktisch ist es also, wenn es gleichzeitig auch deine Schritte zählt. Dafür gibt es verschiedene Apps wie beispielsweise Google Fit, der Pedometer-Step-Counter oder verschiedene andere Schrittzähler.

Möchtest du das Handy beim Laufen nicht mitnehmen, kannst du auch eine Uhr* mit einem integrierten Schrittzähler verwenden. Diese sogenannten Fitness-Uhren können, je nach Modell, auch die zurückgelegte Distanz, den Kalorienverbrauch und/oder die Herzrate anzeigen.