Männer nehmen Früherkennungs-Untersuchungen seltener wahr als Frauen, obwohl sie oftmals ungesünder Leben. Männer rauchen und trinken mehr und ernähren sich zusätzlich auch noch ungesünder als Frauen. Darum leben Frauen fast fünf Jahre länger als Männer.

Trotzdem sind sie eher Vorsorgemuffel, wie eine Studie des Robert Koch-Instituts zeigt. Nur 40 Prozent der Männer nehmen die Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung regelmäßig in Anspruch, während es bei den Frauen 67 Prozent sind. Dabei wäre es wichtig, denn wird Bluthochdruck oder eine Krebserkrankung früh erkannt, ist in vielen Fällen eine frühzeitige Behandlung möglich, die den Patienten möglicherweise das Leben retten könnte.

Krankheiten im frühen Stadium erkennen: Warum es so wichtig ist zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen

Diese Untersuchungen richten sich an Menschen ohne Beschwerden mit dem Ziel, Krankheiten in einem frühen Stadium zu erkennen, so der Arzt Thomas Ebel auf der AOK-Homepage.

Sowohl männliche Stereotypen wie Stärke, Unabhängigkeit und Risikobereitschaft als auch schlichtweg Ignoranz sind in Bezug auf die Vorsorgeuntersuchungen ein Problem.

Lassen Sie es nicht so weit kommen! Wir verraten Ihnen auf welche Art der Vorsorge Sie ein Anrecht haben und wann es sinnvoll ist diese in Anspruch zu nehmen.

Das allgemeine Check-up und Vorsorgeuntersuchungen für Zähne und Bauch

Gesundheits-Check-up: Dabei handelt es sich um eine Ganzkörperuntersuchung mit Blutdruckmessung, Blutproben zur Ermittlung der Blutzucker- und Cholesterinwerte, Untersuchung des Nervensystems, Urinuntersuchung und einem ausführlichen Gespräch mit dem Arzt, um Vorerkrankungen der Familie in Erfahrung zu bringen, wie Dr. Sommer auf Männergesundheit.info schreibt. Diese Untersuchung kann man ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre wahrnehmen. Diese Untersuchung ist wichtig, denn viele Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen beginnen unauffällig. Seit neustem können auch Patienten zwischen 18 und 34 Jahren einmalig eine solche Untersuchung in Anspruch nehmen.

Zahnvorsorge: Bei der allseits bekannten Kontrolluntersuchung können sich Erwachsene zweimal im Jahr ihre Zähne beim Zahnarzt auf Krankheiten wie etwa Karies kontrollieren lassen. Einmal im Jahr können Sie sich Ihren Zahnstein entfernen lassen. Die Parodontitis-Früherkennung kann alle zwei Jahre in Anspruch genommen werden. Dabei handelt es sich um eine bakterielle Entzündung des Gewebes, das den Zahn umgibt und ihn im Kieferknochen verankert. Was viele nicht wissen: Diese Erkrankung kann zu Zahnverlust führen.

Früherkennung Bauchaortenaneurysma: Dabei handelt es sich um eine eher unbekannte, aber gefährliche Erkrankung. Denn wenn die Schlagader im Bauch ausgebeult ist kann sie platzen. Seit 2018 können deshalb Männer ab 65 Jahren eine einmalige Ultraschalluntersuchung in Anspruch nehmen, um eine Erweiterung der Schlagader frühzeitig zu entdecken.

Kostenlose Krebs-Früherkennungsuntersuchungen

Hoden- und Prostatakrebs-Früherkennung: Ab einem Alter von 45 Jahren übernehmen die Krankenkassen einmal pro Kalenderjahr diese sinnvolle Vorsorgeuntersuchung. Dabei werden die äußeren Genitalorgane und die Prostata untersucht. Das ist deshalb so wichtig, weil Hoden- und Prostatakrebs eine der häufigsten Krebsarten bei Männern sind. Viele glauben, Prostatakrebs sei nur eine Erkrankung alter Männer, aber es kann Sie auch früher treffen. Auch Hodenkrebs wird unterschätzt: Bei Männer zwischen 20 und 35 Jahren ist es die häufigste Krebserkrankung.

Darmkrebs-Früherkennung: Ab 50 bis 55 Jahren haben Männer einmal im Jahr Anspruch auf die Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Darmkrebs. Danach kann man den Test alle zwei Jahre erneut machen. Ab dem 55. Lebensjahr wird laut Krankenkassen.de eine Darmspiegelung (Koloskopie) angeboten, die man im Abstand von zehn Jahren wiederholen kann. Laut dem Robert-Koch-Institut ist Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung und auch die zweithäufigste Todesursache. Sie sollten unbedingt zu dieser Vorsorgeuntersuchung gehen, denn je früher die Krankheit erkannt wird, desto höher sind die Überlebenschancen.

Hautkrebs-Screening: Bei der Krankenkasse haben Sie ab 35 Jahren alle zwei Jahre ein Anrecht auf eine Vorsorgeuntersuchung auf Hautkrebs. Dabei wird der gesamte Körper auf unterschiedliche Hautkrebsarten untersucht. Einige Krankenkassen bieten sogar schon früher eine Früherkennungs-Untersuchung an. Das variiert aber laut Men's Health von Kasse zu Kasse und von Bundesland zu Bundesland.

Eine Vorsorgeuntersuchung kann Leben retten

Schutzimpfungen: Diese Impfungen sind Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung. Das mag sich nicht wichtig anhören, aber Impfungen sind ein wichtiger Schutz. Zudem können Krankenkassen die Kosten für bestimmte Reiseimpfungen übernehmen, welche für Reisen in bestimmte Länder absolut wichtig sind. Ein Beispiel hierfür wäre Malaria.

Viele Krankheiten entstehen schleichend über Jahre hinweg. Deshalb sollten Sie die Früherkennungs-Untersuchungen unbedingt in Anspruch nehmen. Sie nehmen zwar etwas Zeit in Anspruch, aber könnten Ihr Leben retten und sie sind dazu noch kostenlos!

