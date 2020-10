Darm-Kur zur Steigerung des Wohlbefindens: Der Begründer der Mayr-Kur ist der österreichische Arzt Franz Xaver Mayr. Seine naturheilkundliche Behandlungsmethode setzt die Gesundheit des Darms als Verdauungstrakt in den Fokus. Darüber berichtete Naturheilkunde.

Nach Mayr kann ein gesunder Darm die seelische und körperliche Gesundheit fördern und Krankheiten lindern. Die Kur kann daher chronischen Verdauungsproblemen entgegenwirken, welche wiederum Auslöser für andere Krankheiten sein können.

Vier Prinzipien der Mayr-Kur

Während der Kur folgen die Patienten vier Prinzipien: Schonung, Säuberung, Schulung und Substitution. Mit diesen Prinzipen soll der Darm "saniert" und entschlackt werden.

Schonung: Heil- und Teefasten

Zum Schonungs-Prinzip gehören eine reduzierte Nahrungsaufnahme ebenso wie der Verzicht auf belastende Lebensmittel. Dazu gehören vor allem Alkohol, Süßigkeiten und sehr fetthaltige Produkte.

Die Tage der Schonung werden auch Entlastungstage genannt. Nicht nur der Darm, sondern der gesamte Körper sollen entlastet werden, indem die Patienten ausreichend schlafen sowie Stress und nervliche Belastungen vermeiden. Der Darm kann durch Heil- oder Teefasten sowie durch die Milch- oder Ableitungsdiät geschont werden.

Säuberung: Reinigung des Darms

Mit Säuberung ist Abführen gemeint. Die Funktion des Abführens oder auch Entschlackens ist weit verbreitet: Abgelagerte Rückstände aus dem Darm werden entfernt, das Verdauungssystem wird gereinigt, sodass keine Gärungs- und Fäulnisprozesse entstehen. Durch eine Entschlackung kann sich die belastete Darmflora erholen.

In der Mayr-Kur wird eine derartige Säuberung meist mit abführenden Bittersalzen durchgeführt.

Schulung: Verbesserung der Essgewohnheiten

Heutzutage wird viel zu schnell gegessen. Durch die hastige Nahrungsaufnahme wird das Essen nicht ausreichend zerkleinert, was Darm und Organismus auf Dauer belastet.

Bewusstes und richtiges Essen lernen ist daher eine weitere Säule der Kur: Patienten sollen jeden Bissen 50 mal kauen und dies zu ihrer Gewohnheit werden lassen.

Substitution: Vitamine, Mineralien, Kräuter

Durch die Substitution wird der Körper während der Kur mit lebensnotwendigen Nähr- und Vitalstoffen versorgt. So lassen sich möglicherweise sogar Schäden und Mangelerscheinungen, die sich infolge jahrelanger falscher Ernährung entwickelt haben, behandeln.

Während der Kur nehmen die Patienten Vitamine, Mineralien und Spurenelemente sowie spezielle Kräuterextrakte ein, die den Körper und die Verdauungsorgane stärken sollen. Außerdem kann die Substitution Verdauungsstörungen wie Blähungen oder Durchfall, die im Rahmen dieser ballaststoffarmen Kur aufgrund der Darmträgheit auftreten können, entgegenwirken.

