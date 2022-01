Herzerkrankungen wirken sich auch auf das Sexleben aus

Neben psychischen und nervlichen Faktoren können sich auch Herzerkrankungen negativ auf das Sexleben auswirken, da eine Erektion dadurch beeinträchtigt werden kann.

Herzerkrankungen und Erektion: Welcher Zusammenhang besteht?

Herzerkrankungen sind etwas, womit sich gerade Männer nicht gerne beschäftigen. Wenn doch darüber nachgedacht wird, dann denken wir oft ausschließlich an die Erkrankung des Herzens. Schnell wird allerdings vergessen, dass das Herz selbst nur einen Teil unseres Herz-Kreislauf-Systems ausmacht. Weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind:

Bluthochdruck

koronare Herzkrankheit

Herzinsuffizienz

Schlaganfall

Blutgefäßerkrankungen

Es gibt also auch Herzerkrankungen, die zwar im Herzen ausgelöst werden, aber sich nicht dort, sondern an einer anderen Stelle im Körper, bemerkbar machen. Vor allem koronare Herzkrankheiten und Erkrankungen der Blutgefäße können schlimme Auswirkungen haben. Herzinfarkte oder Schlaganfälle sind aufgrund moderner Medizin mittlerweile gut behandelbar. Genau diese Erkrankungen der Blutgefäße können sich jedoch auch negativ auf das Sexualleben auswirken, da sie die Schwellkörper im Geschlechtsorgan des Mannes beeinträchtigen.

Was passiert mit der sexuellen Gesundheit, wenn man unter Herzerkrankungen leidet?

Eine einwandfreie sexuelle Gesundheit ist gegeben, wenn psychische Faktoren, das Nervensystem und das Herz-Kreislauf-System in Einklang stehen. Alle drei Komponenten müssen erfolgreich zusammenarbeiten.

Leidet man unter einer Herzerkrankung, dann leidet darunter das gesamte Herz-Kreislauf-System, inklusive der Blutgefäße. Das Fortpflanzungssystem kann nicht mehr mit ausreichend Blut versorgt werden.

Die sexuelle Gesundheit nimmt ab und dem Geschlechtsverkehr kann nicht mehr wie gewünscht nachgegangen werden.

Krankes Herz: Auswirkungen auf Sexleben?

Im Normalfall funktioniert eine Erektion, indem Nervenimpulse vom Gehirn über untergeordnete Leitzentren des Rückenmarks zum Geschlechtsteil geleitet werden. Dort erweitern sich die Blutgefäße sowie die Schwellkörper.

Die Gefäße sind vergleichbar mit einem Schwamm und können in kurzer Zeit, ein hohes Maß an Flüssigkeit aufnehmen. Das geschieht so lange, bis das umgebende Bindegewebe nicht mehr weiter ausgedehnt werden kann.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen können die Blutgefäße beschädigen, sodass sich diese nicht mehr mit Flüssigkeit füllen. Das sorgt dann dafür, dass keine Erektion möglich ist und das Sexleben gestört wird. Jedoch kann die Ursache auch nervlich oder psychisch bedingt sein. In einem solchen Fall hilft nur ein Besuch beim Arzt, welcher in der Regel mit Medikamenten oder anderen Therapien weiterhelfen kann.

So hältst du dein Herz gesund

Ein physisch aktives Leben, inklusive einer ausgewogenen Ernährung und der Reduktion von störenden Faktoren, wie:

Zigaretten

Alkohol

Fettleibigkeit

Bluthochdruck

sorgen nicht nur für eine exzellente Gesundheit des Herzens, sondern auch für eine einwandfreie sexuelle Gesundheit. Andersherum ist es jedoch genauso: Ein gesundes Sexualleben sorgt ebenfalls für ein gesundes Herz-Kreislauf-System.