Woher stammt Damiana?

Wofür ist sie gut?

Wann wird sie angewendet?

wird sie angewendet? Welche Auswirkungen hat die Pflanze?

In der Alternativmedizin wird die Damiana auch bei Asthma, Angstzuständen, Depression, Kopfschmerzen und Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Doch wirklich belegt ist die Wirkung nicht. Was außerdem hinter der Wunderpflanze steckt, erfährst du in diesem Artikel.

Woher stammt die Damiana?

Die Damiana stammt ursprünglich aus Nord- und Südamerika und ist auch unter dem Namen Misibcoc oder spanisch Oreganillo bekannt, da die Blätter an den Geruch von Oregano erinnern. Damiana leitet sich vom Heiligen Damian ab, dem Schutzpatron der Apotheker*innen. Die Pflanze ist ein Safranmalvengewächs, deren Blätter und Kraut als eine Art Heilmittel verwendet werden können. Hier bei uns in Deutschland findet man die Heilpflanze eher selten, wenn dann in Mischungen in Kräuterläden, als Globuli, in Kapseln, flüssige Extrakten oder Tees in der Alternativmedizin.

Die Pflanze weist verschiedene Inhaltsstoffe auf, darunter Gerbstoffe (Tannin), Koffein, ätherisches Öl, Harz und Stärke. Die Damiana benutzten bereits die Maya als Medizin und Sexualtrank. Im Süden der USA wurde die Pflanze im Voodoo sogar als Liebeszauber benutzt, da sie mit ihrem unverkennbaren Geruch leicht euphorisierend wirkt.

Die Damianapflanze an sich ist ein niedriger Strauch mit kleinen Blättern und intensiv duftenden gelben Blüten, der in Amerika im Spätsommer blüht. Die Früchte der Heilpflanze erinnern an den Geschmack von Feigen.

Wofür ist sie gut?

In den Herkunftsländern wird die Heilpflanze vor allem gegen Periodenschmerzen, Muskelschwäche oder Asthma eingesetzt. Ganz zu schweigen von ihrer Wirkung auf die Libido. Die Einheimischen nutzen sie, um die sexuelle Lust zu fördern, als Wachmacher und als Mittel gegen Angst. Wirkungsfelder der Damiana:

Angstzustände

Mindert das Krebsrisiko

Mindert das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung

Gut gegen Krämpfe

Fördert die Darmfunktion

Schützt die Leber

Stärkt die Libido

In einer hawaiianisch-kalifornischen Studie untersuchten Forscher*innen die Effekte von Damiana auf die weibliche Libido. Es stellte sich heraus, dass sich bei 74 Prozent der Teilnehmerinnen eine Verbesserung der Empfindung der Klitoris, der vaginalen Trockenheit und der Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs einstellte.

Wann wird sie angewendet?

In Mexiko ist die Damiana ein anerkanntes Mittel gegen sexuelle Impotenz. Ebenfalls bei Samenfluss ohne sexuelle Erregung oder Entzündung der Hoden wird die Heilpflanze verschrieben. Der Hauptfokus liegt dabei auf der Stärkung der Libido. Sie stabilisiert den Testosteronspiegel bei Männern, fördert allgemein die Durchblutung der Schwellkörper bei Frauen und Männern und verbessert so die Sexualfunktionen. Wann wird Damiana noch eingesetzt?

Muskelverspannungen

Muskelschwäche

Mittel gegen Nervosität

Skorpionstiche

Kopfschmerzen

Rheuma

Magenleiden

Menstruationsschmerzen und Krämpfe

Erschöpfung

Blutarmut

Inkontinenz

Husten

Diabetes

Fieber

Magen-Darm-Erkrankungen

Hautausschlag (Umschläge mit den Blättern)

Beispielsweise nutzen indigene Kulturen Mittelamerikas Damiana gegen Asthma, indem sie das Kraut rauchen, den Dampf einatmen oder die Blätter als Tee trinken. Die Blätter eignen sich auch wunderbar, um aphrodisierende Schnäpse und Liköre herzustellen. Hierzulande wird das Rauchen oder Inhalieren der Pflanze nicht empfohlen.

Welche Auswirkungen hat die Pflanze?

Die Heilpflanze wirkt sich bei Anwendung nicht nur körperlich aus, sondern verspricht auch eine psychische Wirkung. Sie soll die kognitiven Fähigkeiten stärken, und auch euphorisierend wirken. Sie regt die sexuelle Lust an und unterstützt zusätzlich die Körperfunktionen dabei.

Vorsicht: Vor und nach operativen Eingriffen sollte Damiana nicht konsumiert werden, da es zu negativen Auswirkungen des Blutzuckerspiegels kommen kann. In der Schwangerschaft oder Stillzeit sollte ebenfalls darauf verzichtet werden.

Von einer längeren Einnahme in hoher Dosis ist abzuraten, da starke Bauchschmerzen oder Halluzinationen möglich sind.

Fazit

Die amerikanische Heilpflanze sollte mit Vorsicht genossen werden. Solltest du näheres Interesse haben, informiere dich bei deinem Arzt oder Apotheker, da es keine genaue Standarddosierung für Damiana gibt.