Vielleicht hast du auch festgestellt, dass du bei Vollmond schlechter schläfst. Vielen Menschen ergeht es so. Sie schlafen schlechter ein und haben einen leichteren Schlaf als sonst. Warum das so ist, dazu bietet die Forschung verschiedene Theorien an. Der nächste Vollmond kommt jedenfalls bestimmt. Wir stellen dir bewährte Tipps vor, mit denen du auch bei Vollmond besser schläfst.

Mögliche Ursachen von Schlafproblemen bei Vollmond

Der Mond fasziniert Menschen schon immer. Frühere Kulturen verehrten ihn. Auch heute wird dem Mond oft eine besondere Kraft zugesprochen. Seine Anziehungskraft ist verantwortlich für die Gezeiten. Er wird in Verbindung gebracht mit der weiblichen Menstruation und anderen Geschehnissen auf der Erde. Manche Menschen planen ihr Leben sogar nach dem Mondkalender.

Ob der Vollmond Einfluss auf die Schlafqualität hat, darüber sind sich die Wissenschaftler*innen uneins. Eine Forschungsgruppe der Universität Basel und der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel fand 2013, dass schlechter Schlaf bei Vollmond Tatsache sei. Die Testpersonen ihrer Studie schliefen später ein, ihr Schlaf war 20 Minuten kürzer und ihre Melatoninwerte geringer. Allerdings arbeitete die Studie nur mit 33 Testpersonen. Laut Kritiker*innen eine zu kleine Zahl, um repräsentativ zu sein. Eine Studie des Max-Planck-Institutes für Psychiatriekam 2014 zu dem gegenteiligen Ergebnis, dass der Mond keinen Einfluss auf den Schlaf habe.

Tatsache ist jedenfalls, dass sehr viele Menschen berichten, bei Vollmond schlecht zu schlafen. Woher kommt das? Manche Forscher, wie Christian Cajochen meinen, das stärkere Licht des Vollmonds und die dadurch geringere Melatoninproduktion seien schuld daran. Andere halten die Schwerkraft des Mondes für eine Ursache. Auch die Theorie, dass die Schlaflosigkeit psychologische Ursachen habe, wird von einigen Wissenschaftler*innen vertreten. Es sei der Glaube an die Macht des Mondes, die manche Menschen schlechter schlafen ließe. Sie vermuten, dass dieser Mondglaube zur selbsterfüllenden Prophezeiung werde: Wenn du erwartest, schlecht zu schlafen, kann sich das auf deinen Schlaf auswirken. Vor allem Menschen, die allgemein Schlafprobleme hätten, seien davon betroffen.

Neun Tipps, um auch bei Vollmond gut zu schlafen

Nutze Vorhänge oder Rollos: Das helle Licht des Mondes lässt dich möglicherweise schlecht schlafen. Das Hormon Melatonin regelt den menschlichen Schlaf-Wachrhythmus. Ist es dunkel, steigt seine Konzentration im Blut an. Damit stellt sich der Körper auf Schlafen ein. Licht hemmt die Ausschüttung von Melatonin. Dunkle dein Schlafzimmer mit dichten Vorhängen oder Rollos ab, um den Mondschein draußen zu halten. Setz eine Schlafmaske auf: Licht signalisiert deinem Körper, dass keine Schlafenszeit ist. Sollten Vorhänge zur Abdunklung nicht möglich sein oder nicht genügen, kannst du deine Augen mit einer Schlafmaske abschirmen. Die gibt es in vielen Variationen, ansprechenden Designs und sogar mit integrierten Kühlpads gegen Augenringe. Sorge für sanfte Beleuchtung im Schlafzimmer: Auch künstliches Licht unterdrückt die Melatonin-Produktion im Körper. Dein Gehirn versteht helles Licht im Schlafzimmer als Signal, wach zu bleiben. Bei Schlafproblemen kann es helfen, wenn du einige Zeit vor dem zu Bett gehen das Licht dimmst. Schalte Handy und Bildschirme vor dem Schlafen ab: Handy, Tablet, Laptop und Co strahlen Licht aus, das deinen Schlafrhythmus stören kann. Ob das blaue Licht, das diese Bildschirme aussenden, besonders schädlich für Augen und Schlaf ist, ist umstritten. Die Gesellschaft für Augenheilkunde verneint nach einer aktuellen Studie die Gefährlichkeit des blauen Lichts. Sie empfiehlt aber dennoch, das Licht von Bildschirmen vor dem Schlafen runter zu drehen. Bedenke auch, dass die ständige Beschäftigung mit dem Handy dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Um entspannen zu können, schalte deine Geräte am besten etwa eine Stunde vor dem Schlafen ab. Bewege dich, treibe Sport: Wenn du dich tagsüber ausreichend bewegst, bist du abends müde und kannst besser einschlafen. Treibe also regelmäßig Sport. Allerdings nicht kurz bevor du zu Bett gehst, denn das putscht deinen Körper auf und lässt dich schlecht einschlafen. Ein kleiner Spaziergang vor dem Schlafen kann dagegen ein guter Tagesausklang sein. Nimm ein heißes Bad: Die Wärme des Badewassers entspannt deine Muskeln und macht dich müde. Achte auf warme Füße: Damit du gut schlafen kannst, solltest du weder schwitzen noch frieren. Sorge für bequeme, der Jahreszeit angemessene Schlafkleidung. Angenehme Wärme löst beim Menschen ein Gefühl der Geborgenheit aus. Besonders im Winter ist es dabei wichtig, auf warme Füße zu achten, um gut zu schlafen. Neigst du zu kalten Füßen, trage Bettsocken oder benutze eine Wärmflasche. Probiere eine beschwerte Decke aus: Gerade sind sie groß in Mode: Gewichtsdecken, auch beschwerte Decken genannt. Diese Bettdecken sind mit leichten Gewichten versehen und sollen dir durch ihre Schwere ein beruhigendes, schützendes Gefühl geben. Sie werden auch zu Therapiezwecken eingesetzt. Ob eine solche Decke dir beim Einschlafen hilft, kannst du ausprobieren. Mach dich nicht verrückt: "Jetzt sind es nur noch sechs Stunden, bis ich wieder aufstehen muss. Morgen bin ich dann so müde. Jetzt sind es nur noch fünf Stunden. Und morgen muss ich ja ..." Dieses Gedankenkarussell bringt nichts. Wenn dich der Vollmond gar nicht schlafen lässt, grüble nicht die ganze Nacht, sondern lenke dich ab. Statt dich Stunde, um Stunde schlaflos herumzuwälzen, lies ein schönes Buch, betrachte die Sterne oder höre Musik.

Fazit

Ob und wie Schlafstörungen durch den Vollmond hervorgerufen werden, darüber kann die Wissenschaft bisher nichts Eindeutiges sagen. Sicher ist aber, dass Licht deinen Schlaf beeinflusst. Sorge also bei Vollmond für ein ausreichend abgedunkeltes Zimmer, um deine Schlafqualität zu erhöhen.

Hast du sonst auch Schlafprobleme, können diese sich bei Vollmond verstärken. Sorge mit unseren Einschlaftipps gut für dich. Stress und bestimmte Lebensmittel können ebenso dazu führen, dass du schlecht einschläfst.