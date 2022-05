Was passiert im Körper, wenn du anscheinend grundlos weinen musst?

Ist es wirklich grundlos?

Was kann man gegen grundloses Weinen tun?

Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen weinen. Häufig ist der Auslöser für diese Reaktion bekannt und relativ einfach zu benennen. Es gibt aber auch immer wieder Momente, in denen die Tränen ohne einen erkennbaren Grund fließen.

Warum weinen wir überhaupt und was passiert in deinem Körper?

Weinen gilt als angeboren und muss somit nicht erst erlernt werden. Babys weinen vor allem, um auf sich aufmerksam zu machen und die Hilfe ihrer Eltern zu erhalten. Emotionales Weinen scheint außerdem eine rein menschliche Eigenschaft zu sein. Allerdings gibt es drei verschiedene Arten von Tränen. Unterschieden wird zwischen emotionalen, basalen und reflektorischen Tränen. Basale Tränen befeuchten dein Auge und reinigen es so, um es zu schützen. Wenn du durch Fremdeinwirkung in Form von Rauch, Zwiebel schneiden oder Wind weinst, sind das reflektorische Tränen. Emotionale Tränen sind oft ein Ausdruck von Überforderung oder Hilflosigkeit und sollen unseren Mitmenschen signalisieren, dass wir Hilfe brauchen und sie dazu animieren sich prosozial zu verhalten.

Während des Weinens werden einige Gesichtsmuskeln, Hirnstrukturen und Nerven aktiviert, wodurch die Mimik nicht mehr kontrollierbar ist. Auch die Sprachmöglichkeiten können durch Schluchzen eingeschränkt werden. Weinen ist somit körperlich ein komplexer Vorgang. Kulturelle und soziale Regeln spielen beim Weinen eine große Rolle und können beeinflussen, aus welchen Gründen wir weinen.

Fun Fact: Viele Menschen erzählen auch, dass man anhand des Auges, aus dem die erste Träne rollt, sehen kann, ob ein Mensch aus Freude oder Trauer weint. Demnach weint bei Trauer zuerst das linke Auge und bei Freude das Rechte. Ob an diesem Gerücht etwas dran ist, gilt es allerdings noch herauszufinden.

Die meisten Personen werden schon einmal plötzlich und ohne ersichtlichen Grund angefangen haben zu weinen. Bei genauerer Betrachtung kannst du aber doch häufig einen Auslöser erkennen. Es gibt verschieden Dinge, die einen Gefühlsausbruch begünstigen können.

Stress: Ein recht häufiger Auslöser für scheinbar grundloses Weinen ist angestauter Stress . Wenn du über längeren Zeitraum ein hohes Stresslevel hast, kann es sein, dass du sensibler auf manche Situationen reagierst als normalerweise. Und du somit auch mal anfängst zu weinen wegen Kleinigkeiten .

. Wenn du über längeren Zeitraum ein Stresslevel hast, kann es sein, dass du auf manche Situationen reagierst als normalerweise. Und du somit auch mal anfängst zu weinen wegen . Hormone: Ein zusätzlicher Grund können Hormonschwankungen sein. Diese werden häufig durch die Menstruation ausgelöst. Auch die Einnahme der Antibabypille oder Schwangerschaften können zu solchen Hormonschwankungen führen, welche die betroffenen Personen oft sensibler machen.

sein. Diese werden häufig durch die ausgelöst. Auch die Einnahme der oder können zu solchen Hormonschwankungen führen, welche die betroffenen Personen oft sensibler machen. Ventil: Weinen ist außerdem ein Ventil des Körpers, um Emotionen Raum zu geben, wenn sie zu viel werden. Vor allem für Kinder ist das oft die einzige Möglichkeit. Weinen wird zudem von jedem Menschen verstanden, unabhängig von der Kultur oder Sprache der Person.

In manchen Fällen kann grundloses Weinen allerdings auch ein Hinweis auf psychische Krankheiten sein, wie beispielsweise auf eine Depression. Weinen alleine reicht dafür allerdings nicht aus, es müssen auch noch andere Symptome vorliegen und das auch über einen längeren Zeitraum. In so einem Fall kann es sinnvoll sein, wenn du dich an deinen Hausarzt oder deine Hausärztin wendest.

Was kann man gegen grundloses Weinen machen?

Grundsätzlich ist es sinnvoll, das Weinen zuzulassen und ernst zunehmen. Solche Gefühlsausbrüche haben in den meisten Fällen einen tieferen Grund. Und selbst wenn nicht, kann es hilfreich sein, den Gefühlen Raum zu geben. Verdrängen ist in den wenigsten Situationen zielführend.

Personen, bei denen das Weinen durch Hormonschwankungen ausgelöst wird, kennen im besten Fall den Grund für ihr „grundloses“ Weinen. Sollte es sehr belastend werden oder zu viel, können sie sich an einen Frauenarzt beziehungsweise an eine Frauenärztin wenden. Sind die Gefühlsausbrüche auf eine starke Anspannung und ein erhöhtes Stresslevel zurückzuführen, sollte bei den Stressoren angesetzt werden. Hier kann es hilfreich sein, wenn du Ruhe findest und einen Weg, wie du diese Belastungen verringern kannst. Lesetipp: Stress reduzieren, Resilienz stärken.

Wenn du vor anderen Menschen weinen musst, kann das unangenehm sein und manchmal unschöne Kommentare zu folgen haben. Dann kann es hilfreich sein, wenn du dich daran erinnerst, dass Weinen etwas völlig Natürliches und jedem angeboren ist. Außerdem ist es wichtig nicht zu vergessen, dass jeder seine eigenen Grenzen hat und deine Tränen absolut berechtigt sind, auch wenn jemand anderes keinen Grund zu weinen sieht.