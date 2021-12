Wann wachsen Fliegenpilze ?

Als "Droge der Götter" mythisiert, als Glücksbringer beliebtes Symbol zum Jahreswechsel und Pilz des Jahres 2022: Der Fliegenpilz ist in unseren Köpfen fest mit Legenden verbunden. Der Amanita muscaria - so seine botanische Bezeichnung - ist ab Juli bis in den Herbst hinein in unseren Wäldern zu finden. Dass man den Fliegenpilz nicht essen soll, ist hinlänglich bekannt - und das hat auch seine Gründe.

Fliegenpilz: Wie erkennt man ihn und wo wächst er?

Dass Kinder meist einen Fliegenpilz malen, wenn sie einen Pilz zu Papier bringen sollen, liegt wahrscheinlich an seinem auffälligen Erscheinungsbild - weißer Stiel, rote Kappe, weiße Punkte. Unter der Huthaut ist das sonst weiße Fleisch gelb-orange.

Der Fliegenpilz ist wichtiger Symbiosepartner vieler Laub- und Nadelbäume. Er liefert über die Baumwurzeln Wasser und Nährstoffe. Im Gegenzug erhält der Pilz von den Bäumen Zuckerverbindungen, die er selbst nicht herstellen kann.

Gezuckerte und eingeweichte Fliegenpilz-Stücke dienten früher als Fliegenfänger. Die Insekten fielen nach dem Genuss berauscht in die Flüssigkeit und ertranken. Aus dieser Zeit stammt sein Name.

Wie giftig ist der Fliegenpilz

Der Fliegenpilz zählt wie der Knollenblätterpilz zu den Wulstlingen, ist aber laut Deutscher Gesellschaft für Mykologie (DGfM) kein tödlicher Giftpilz. Typisch nach dem Verzehr sind zum Beispiel geweitete Pupillen, rasender Puls, bis hin zu Krämpfen und zentralnervösen Störungen.

Für die Giftigkeit sind die enthaltene Ibotensäure und Muscimol, das sich beim Trocknen durch eine chemische Reaktion aus der Ibotensäure bildet, verantwortlich.

Nachdem man Fliegenpilz gegessen hat, kann es auch zu verzerrter Wahrnehmung der Umgebung und Halluzinationen kommen. Die DGfM rät aber von Selbstversuchen als Rauschmittel dringend ab. Lies hier, wie du andere giftige Pilze von essbaren unterscheiden kannst.

Fliegenpilz: Was ist bei einer Vergiftung zu tun?

Wenn es trotz der Warnungen zu einer Pilzvergiftung gekommen ist, empfiehlt das Deutsche Rote Kreuz (DRK), den Notruf 112 zu wählen. Des Weiteren ist es ratsam, Kontakt zu einer Giftnotrufzentrale aufzunehmen. Die Telefonnummern findest du auf der Internetseite des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Das DRK rät dazu, unbedingt den Anweisungen des Rettungsdienstes und der Giftrufzentrale zu folgen.

Sprich die betroffene Person an, beruhige sie und frage nach den Beschwerden! Für eine gezielte Behandlung benötigt der Rettungsdienst möglichst genaue Angaben über Ursache und Verlauf sowie über Art, Zustand, Lagerung und Transport der Pilze. Von der Verwendung von Hausmitteln rät das DRK ab. Reste des Pilzes und Erbrochenes solltest du sicherstellen und dem Rettungsdienst übergeben.

Bei Bewusstlosigkeit und normaler Atmung bringe die betroffene Person in die stabile Seitenlage und decke sie zu. Bei fehlender normaler Atmung und Bewusstlosigkeit empfiehlt das DRK eine Herz-Lungen-Wiederbelebung: Dreißigmal Herzdruckmassage und zweimal Atemspende im Wechsel. Bei der Herzmassage muss mit dem Handballen das Brustbein etwa fünf bis sechs Zentimeter tief eingedrückt werden, und zwar mehr als dreimal pro zwei Sekunden. Die Herzdruckmassage sollte eine Frequenz von mindestens 100 bis maximal 120-mal pro Minute haben. Die Maßnahme sollte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fortgeführt werden.