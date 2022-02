Der Vergleich : Tiefkühlprodukte versus frische Produkte

: Tiefkühlprodukte versus frische Produkte Hinweise beim "Frische-Kauf"

"Frische Produkte sind gesünder", mag man im ersten Moment denken. Studien haben sich damit auseinandergesetzt, die frischen Obst- und Gemüse-Sorten mit der tiefgekühlten Variante zu vergleichen. Das ist das Ergebnis.

Frisches Obst und Gemüse im Vergleich mit den tiefgekühlten Doppelgängern

Um die Tiefkühlware mit den frischen Obst- und Gemüse zu vergleichen, braucht es Vergleichsaspekte. Stiftung Warentest hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Frage zu beantworten; und fand erstaunliches dabei heraus. Die Stiftung Warentest bezieht sich dabei auf eine Untersuchung, die von dem Test-Magazin Saldo durchgeführt wurde. Im Fokus der Untersuchung lagen 36 Gemüseproben, wovon 15 frisch, 12 gefroren und 9 in Konservenform vorlagen. Dabei wurden drei Aspekte untersucht: die Vitamine, die Pestizide sowie möglicher Schimmel. Im Bereich der Vitamine stand das Tiefkühl-Gemüse dem frischen Gemüse in nichts nach: Die Vitamine blieben erhalten. Im Gegensatz dazu schnitten die Konserven sehr schlecht ab: Durch die Sterilisation des Gemüses bleiben in dem Dosen-Gemüse kaum noch Vitamine erhalten. Vor allem das Vitamin B1, B2, B6 und C gelten als sehr empfindlich. Frisches Gemüse verliere außerdem bereits durch das längere Liegen im Supermarkt viele Nährstoffe.

Der nächste Vergleichsaspekt waren die Pestizide. Auch hier wurde kaum ein Unterschied wahrgenommen: Pestizide, die beispielsweise Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln sind, konnten in Spuren sowohl bei tiefgekühltem als auch bei frischem Gemüse nachgewiesen werden. Anschließend wurde auch ein Chlorat-Test durchgeführt: 5 der 36 Proben hielten geringfügige Mengen des Chlorats. Für unsere Gesundheit sind diese Mengen unbedenklich. Der dritte Bereich, in dem verglichen wurde, war der Schimmel: während bei 9 von 15 der frischen Gemüse-Proben Schimmelpilzkolonien aufgefunden werden konnten, war dies weder bei der Tiefkühlware noch bei dem Dosen-Gemüse der Fall.

Die Proben legen nahe, dass es sinnvoll sein kann, auf Tiefkühl-Gemüse zurückzugreifen. Im Bereich der Vitamine sowie der Pestizide liefern beide Formen ähnliche Ergebnisse; lediglich das Dosen-Gemüse schnitt in den Bereichen der Vitamine relativ schlecht ab. Andere Studien untersuchten auch frisches Obst im Vergleich mit der entsprechenden Tiefkühl-Variante: und kam zu ähnlichen Ergebnissen. Sowohl Obst als Gemüse enthalten also tiefgekühlt meist mehr Vitamine und Mineralstoffe als die frischen Vergleichsprodukte.

Darauf solltest du bei frischem Obst und Gemüse achten

Frisch ist nicht immer frisch - greifst du im Supermarkt also nach einer Obst- oder Gemüse-Sorte, solltest du immer im Hinterkopf behalten, dass diese oftmals einen langen Transportweg hinter sich haben. Vor allem exotische Obstsorten wie Papayas oder Mangos werden nicht regional angebaut und müssen deshalb erst einmal nach Deutschland importiert werden. Die empfindlichen Vitamine gehen sowohl durch den Transport, als auch durch eine längere Lagerung im Supermarkt verloren. Die Wärme- und Lichtbedingungen können nicht immer optimal an jede Obst- und Gemüse-Sorte angepasst werden, was ebenfalls zu einem Absenken des Vitamingehaltes führt.

Buchtipp: Die große Ernährungsbibel - Bestseller jetzt bei Amazon anschauen

Um möglichst viele der Nährstoffe in frischem Gemüse zu erhalten, ist es wichtig, dass du das frische Gemüse möglichst zeitnah nach dem Einkauf verzehrst. Auch in dem Punkt "Lagerung" solltest du daran denken, das Gemüse möglichst kühl und lichtgeschützt aufzubewahren. Damit die Vitamine auch beim Kochen nicht verloren gehen, solltest du das Gemüse nicht zu lange garen: Kurzes und heißes Garen, beispielsweise im Wok*, sorgt für den Erhalt der Nährstoffe. Du könntest auch auf schonende Dampfmethoden zurückgreifen oder das Gemüse in einem Vakuum* garen.

Greifst du lieber nach frischem Obst und Gemüse, kann es eine sinnvolle Möglichkeit für dich sein, auf regionale Angebote auszuweichen. Sicher gibt es auch bei dir in der Nähe einen Gemüsehof, der Produkte aus dem eigenen Anbau anbietet. Oft gibt es auch in größeren Städten Märkte, auf denen verschiedene regionale Produkte aus verschiedenen Standorten angeboten werden. Achte darauf, das Obst und Gemüse nach Möglichkeit saisonal einzukaufen. Kaufst du regional und Bio ein, tust du damit automatisch auch der Umwelt etwas Gutes: für die Lebensmittel mussten keine langen Transportwege zurückgelegt werden. Verzehrst du Obst und Gemüse in der Regel nicht zeitnah nach dem Kauf, solltest du es in Erwägung ziehen, auf die Tiefkühl-Varianten des Lebensmittels zurückzugreifen. Auch hier solltest du jedoch nicht bedenkenlos zugreifen: Ein Blick auf die Zutatenliste kann dir dabei helfen, Produkte, die Zusatzstoffe, viel Salz oder Zucker enthalten, zu vermeiden.