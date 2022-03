Deutschland vor 41 Minuten

Ernährung

Schlaganfallrisiko senken: Diese Lebensmittel sorgen für einen gesunden Blutdruck und freie Arterien

Der Schlaganfall ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn. In vielen Fällen sterben so viele Gehirnzellen ab, dass der Patient bleibende Schäden davonträgt. Oft ist die Ernährung ein entscheidender Faktor. So kannst du dein Schlaganfallrisiko senken.