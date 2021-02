Mit der richtigen Ernährung können Sie zur Verbesserung Ihres Hautbildes beitragen

Einige Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf das Hautbild: die Gesichtspflege, ein aktiver Lebensstil und auch ein erholsamer Schlaf. Doch auch die Ernährung ist maßgeblich für die Beschaffenheit der Haut. Alle vier bis sechs Wochen erneuert sich die oberste Schicht der Haut komplett. Diese wird in Form von abgestorbenen Zellen abgeworfen. Damit dieser Prozess optimal ablaufen kann, benötigt der Körper ausreichende Mengen bestimmter Nährstoffe. Diese Nährstoffe sollten im Bestfall durch die Nahrung aufgenommen werden. Wir zeigen Ihnen Lebensmittel, die gut für die Haut sind.

Lebensmittel für schönere Haut: Diese Nährstoffe sind für das Hautbild wichtig

Vitamin E ist laut der Verbraucherzentrale vor allem in pflanzlichen Ölen und Nüssen vorhanden und trägt zu einem gesünderen Hautbild bei. Es verringert die Bildung von Narben und Altersflecken auf der Haut und ist für den Fett- und Feuchtigkeitshaushalt zuständig.

Vitamin C schützt die Haut vor den sogenannten freien Radikalen. Das sind aggressive Sauerstoffverbindungen, die die Zellen schädigen. Enthalten ist Vitamin C in frischem Obst und Gemüse. Das sollte im Bestfall roh und mit gründlich gewaschener Schale verzehrt werden.

Vitamin A ist für die vermehrte Produktion von Kollagen in der Haut zuständig und verhindert dessen Abbau. Grundsätzlich ist das Kollagen für die Elastizität und die Spannung der Haut verantwortlich. Es kommt in tierischen Produkten vor, wie Fisch, Milch, Eigelb oder Leber.

Nicht nur Vitamine helfen der Haut: Das müssen Sie noch beachten

Obwohl es sich im ersten Moment vielleicht komisch anhört, braucht es für eine gesunde Haut auch Fette. Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend im ganzen Körper und sollten aus fettem Fisch, Avocado oder Leinsamen aufgenommen werden.

Aber auch Biotin, Vitamin B3, das Spurenelement Zink, Kieselsäure und Kalium sind wichtig für eine rundum gesunde Haut.

Es mag zwar ziemlich überfordernd klingen, all diese Nährstoffe durch die tägliche Ernährung aufzunehmen. Vor allem, weil die inhaltliche Zusammensetzung einzelner Lebensmittel sehr komplex ist und nicht nur die Zubereitungsart hierbei eine Rolle spielt, sondern auch die Zusammensetzung der Lebensmittel miteinander. Aber so schwer wie es sich anhört, ist es eigentlich nicht.

Diese Lebensmittel sind schädlich für die Haut

Das Wichtigste ist, dass man sich gesund und ausgewogen ernährt. Auf rotes Fleisch, raffinierten Zucker, Weißmehl und stark verarbeitete Lebensmittel sollte weitestgehend verzichtet werden. Dafür sollte der Speiseplan aus den oben bereits genannten Lebensmitteln, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten bestehen.

Der Verzehr der richtigen Nahrungsmittel ist die eine Sache, aber der bestmögliche Transport der Nährstoffe innerhalb des Körpers kann nur durch die ausreichende Zufuhr von Lebensmitteln vonstattengehen. Anderthalb bis zwei Liter Wasser, oder ungesüßten Tee sollten Sie dazu am Tag mindestens trinken.

Ein weiterer sinnvoller Schritt für die Haut stellt der Verzicht von Alkohol und Tabak dar. Nachweislich altert die Haut eines Menschen schneller, je länger er schon Raucher ist. Diese Warnung gab das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ) raus. Rauchen hemmt die Durchblutung und sorgt dafür, dass das Bindegewebseiweiß Kollagen schneller abgebaut und langsamer wieder aufgebaut wird. Tabakkonsum steigert aufgrund seines negativen Effekts auf das Immunsystem das Risiko, an Neurodermitis, Akne, Hautkrebs oder Schuppenflechte zu erkranken.

Hautveränderungen als Anzeichen für eine Covid-19-Erkrankung

Wer generell schon mit unreiner Haut zu kämpfen hat, sollte besonders auf jedes Lebensmittel verzichten, das den Blutzuckerspiegel rapide ansteigen lässt und die Insulinausschüttung befeuert: Milchprodukte, Weißbrot und Fast Food. Die Folgen deren Konsums auf die Haut sind Entzündungen der Talgdrüsen, die zu Pickeln führen.

Sollten Sie in letzter Zeit eine negative Veränderung ihres Hautbildes in Form von Pusteln, Bläschen oder juckenden Hautstellen festgestellt haben, wäre es ratsam einen Arzt aufzusuchen. Diese Symptome können nachweislich Anzeichen für eine Covid-19-Infektion sein. Es sind Fälle bekannt geworden, bei denen die Auswirkungen auf die Haut das einzige Symptom waren, anderen Menschen, waren sie nur Begleitsymptome.

