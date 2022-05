Knoblauch-Gestank loswerden: Diese 10 Hausmittel und Tipps helfen dir dabei

Knoblauch ist mittlerweile nicht mehr aus unserer Küche wegzudenken und punktet zusätzlich zum tollen Geschmack mit vielen Gesundheitsvorteilen. Unter anderem fördert er die Herzgesundheit, ist gut für die Leber und den Darm und schützt vor Infekten.

Was allerdings oft ein bitterer Beigeschmack ist: Durch die enthaltenen Inhaltsstoffe haftet sich nach der Zubereitung ein lästiger Geruch an die Finger - ganz zu schweigen von dem unangenehmen Mundgeruch, den man nach dem Verzehr von Knoblauch noch lange mit sich herumschleppt. Wir nennen dir Tipps, wie du diesen Knoblauch-Gestank loswirst - mithilfe einfacher Hausmittel.

So wirst du den Knoblauch-Gestank los

Knoblauch ist überaus gesund und sollte ein fester Bestandteil deines Ernährungsplans sein. Laut PharmaWiki.de stecken im Knoblauch jede Menge gesundheitsfördernde Stoffe. Unter anderem sind das eine große Anzahl an wertvollen Schwefelverbindungen, Diallylsulfid, Ajoen und S-Allylcystein. Außerdem ätherische Öle, Flavonoide, Vitamine und Mineralstoffe.

Das Allicin entsteht aus der Aminosäure Alliin und ist für den typischen Knoblauchgeruch verantwortlich. Es entsteht, wenn der Knoblauch zerdrückt oder zerschnitten wird. Dabei handelt es sich um eine Schwefelverbindung, die als Hauptwirkstoff für den gesunden Effekt von Knoblauch ausgemacht wurde. Das Allicin ist recht instabil und zudem empfindlich gegenüber Hitze, weshalb es sich relativ zügig verflüchtigt und zu Verbindungen wie Ajoen abgebaut wird.

Der Nährstoffgehalt: Wie die Krankenversicherung Ottonova* erläutert, stecken in Knoblauch neben Vitamin C auch Kalium, Calcium, Magnesium, und Eisen, weshalb die gesunden Zehen einen guten Mineral- und Vitamin-Lieferanten darstellen. Gesundheitstipp: Die Knoblauchzehen im Idealfall im rohen Zustand zu sich nehmen, da so das Allicin beinahe vollkommen erhalten bleibt. Sollte der Knoblauch jedoch zu scharf schmecken, könne die Zehen auch einfach in Öl eingelegt werden - dadurch werden sie milder.

Haushalts-Tipps: Knoblauchgeruch an den Fingern loswerden

Knoblauch ist lecker und gesund, doch wer die kleinen Zehen zubereitet, hat danach noch mit dem penetranten Knoblauchgeruch zu kämpfen, der an den Fingern hängt. Wir verraten dir 6 Tipps, wie du den Knobi-Gestank mit einfachen Hausmitteln von den Händen bekommst. Haushaltstipps.net rät neben Zitronensaft unter anderem zu Zahnpasta und Milch.

#1: Geruch neutralisieren mit Zitronensaft

Achtung: Sauer! Unser erster Tipp eignet sich sehr gut, um den nervigen Knoblauchgeruch wegzubekommen, den man nach dem Schneiden der Knoblauchzehen an den Händen hängen hat. Dafür gibt man etwas Zitronensaft in die Hände und reibt diese gut mit dem Saft ein.

Im Anschluss wird der Zitronensaft mit klarem Wasser wieder abgespült. Vorsicht gilt bei kleinen Wunden an den Händen: Gelangt der Zitronensaft dorthin, brennt es sehr - also inspiziere deine Hände vor der Zitronen-Dusche besser gründlich.

#2: Kaffee nimmt dem Knoblauch seinen Gestank

Was aufgebrüht lecker schmeckt, hilft Ihnen auch dabei, den Knoblauch-Gestank von Ihren Fingern zu bekommen. Dafür nimmt man ein wenig Kaffeepulver bzw. Kaffeesatz zur Hand und verreibt diesen gründlich in den Händen.

Spüle dann deine Hände gut mit Wasser ab, und schon müsstest du den Knoblauch-Geruch los sein. Als kleines Extra hast du deinen Händen mit einem Kaffee-Peeling auch noch etwas Gutes getan.

#3 Salz vertreibt den Knoblauch-Gestank

Eine weitere Alternative, um den Knoblauchgeruch loszuwerden: ein Salz-Peeling. Hier gilt dasselbe wie beim Kaffee - die Hände werden gründlich mit dem Salz eingerieben, das sollte den Knoblauch-Geruch im Normalfall neutralisieren.

Im Anschluss an das Salz-Peeling wieder mit klarem Wasser spülen und Ihre Hände sind wie neu. Vorsicht gilt auch hier, wenn du kleine Wunden an den Händen haben sollten: Ebenso wie der Zitronensaft brennt das Salz, wenn Verletzungen auf der Haut sind.

#4 Zahnpasta gegen den Knobi-Geruch

Auch dieses Mittel hat jeder zu Hause: Zahnpasta kann genutzt werden, um den strengen Knoblauchgeruch von den Händen zu entfernen. Sie dient als eine Art Handwaschpaste, die die Hände tiefenwirksam reinigt.

Die Hände werden mit der Zahnpasta eingerieben, das Ganze bekommt kurz Zeit zum Einwirken und wird dann mit klarem Wasser abgewaschen. Im Anschluss empfiehlt es sich, die Hände einzucremen, da die Zahnpasta austrocknend wirkt.

# 5 Milch hilft ebenfalls gegen Knobi-Geruch an den Händen

Milch ist ebenfalls eine gute Variante, um den Knoblauch-Gestank auf der Haut loszuwerden. Dafür baden Sie die Hände in Milch oder reiben die Hände damit ein.

Zusätzlich zur Entfernung des Knoblauchgeruchs bekommen deine Hände noch ein schönes Feuchtigkeits-Bad, da das Fett in der Milch ihre Haut pflegt.

#6 Edelstahl neutralisiert den Knoblauch-Geruch

Edelstahl wirkt ebenfalls als Neutralisator bei unangenehmem Knoblauch-Gestank an den Händen. Es gibt spezielle Edelstahl-Seifen*, die in Verbindung mit kaltem Wasser dem Knobi-Gestank auf deinen Händen den Garaus machen.

Alternativ kannst du deine Finger auch an einem Gegenstand aus Edelstahl reiben, beispielsweise an einer Edelstahl-Spüle oder ähnlichem.

Haushaltstipps: Knoblauch-Mundgeruch loswerden

Neben dem lästigen Knoblauchgeruch an den Fingern kommt noch der störende Mundgeruch hinzu, der mit dem Verzehr von Knoblauch unweigerlich einhergeht. Wir haben Tipps für dich, wie du auch den Knoblauch-Mundgeruch schnell beseitigen können.

#1 Milch vertreibt den Knoblauch-Mundgeruch

Zur Vertreibung des Knobi-Mundgeruchs hat sich das Trinken von Milch bewährt: Um dem Gestank beizukommen, solltest du direkt nach dem knoblauchhaltigen Essen ein Glas Milch trinken. Am besten trinkst du die Milch bereits während dem Essen.