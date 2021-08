Wie gefährlich sind die Aluminiumdeckel von Joghurtbechern?

Grenzwerte für Aluminium

Es ist etwas, das wahrscheinlich jeder bedenkenlos macht, der einen Joghurt essen möchte: Nach dem Abziehen des Joghurtdeckels den restlichen Joghurt auf dem Deckel einfach ablecken. Das Portal utopia.de ist der Frage nachgegangen, wie gefährlich das Ablecken des Aluminiumdeckels tatsächlich ist? Immerhin nimmt man an, dass das Leichtmetall Aluminium der Fruchtbarkeit und unser Nervensystem schadet. Große Studien hierzu fehlen allerdings noch, um das endgültig beweisen zu können. Wie viel von dem möglicherweise gefährlichen Stoff nehmen wir mit dem Ablecken des Joghurtdeckels damit über die Zunge in unseren Körper auf?

Joghurtdeckel besser mit dem Löffel abkratzen oder mit der Zunge ablecken?

Die Aluminiumwerte in Joghurtdeckeln sind so gering, dass sie die Grenzwerte nicht überschreiten. Zudem sind sie mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen, sodass dadurch nichts von dem Aluminium vom Joghurtdeckel in das Produkt gelangen soll. Das macht das Ablecken des Joghurtdeckels ungefährlich.

Kratzt man allerdings mit einem Löffel über diese Schicht, kann sie kaputtgehen und das Aluminium wird freigesetzt. Doch auch hier ist die dadurch aufgenommene Menge an Aluminium so gering, dass sie keine Gesundheitsgefährdung darstellt. Das gilt genauso für andere aluminiumhaltige Lebensmittelverpackungen, wie etwa Getränkedosen. Diese sind ebenso mit einem speziellen Kunststoff beschichtet.

Gefährlich machen das Ablecken des Joghurtdeckels maximal die scharfen Kanten des Deckels, mit denen man sich in die Zunge schneiden kann.

Kritisch kann es jedoch mit herkömmlichen Alufolien werden, wenn längere Zeit salz- oder säurehaltige Lebensmittel darin aufbewahrt werden. Salz und Säuren können das Aluminium herauslösen und so kann es dann in die darin gelagerten Lebensmittel gelangen.