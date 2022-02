In vielen Ländern der Welt konsumiert die Mehrheit der Erwachsenen täglich Kaffee. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, wie man den Kaffee zubereiten kann: mit Milch, mit Kondensmilch, mit Sahne oder komplett schwarz - mit weißem Zucker oder braunem, mit Süßstoff oder pur. Die Art, wie man Kaffee trinkt, kann darüber entscheidend sein, wie gesund er ist.

Ein Forscherteam rund um den Ernährungsexperten Walter C. Willet, Arzt und Epidemiologe der Harvard School of Medicine und Vorstand der Abteilung Ernährung an der Harvard School of Public Health, hat in einer Studie herausgefunden, dass die Zubereitungsart ebenso viel Einfluss darauf hat, wie gesund Kaffee ist.

Filterkaffee, French Press oder Espresso: Welche Kaffeevariante ist die gesündeste?

Lange Zeit hatte Kaffee, täglich und in großen Mengen konsumiert, einen schlechten Ruf. Er begünstige Herzkreislauferkrankungen, fördere Bluthochdruck und wirke zudem übersäuernd, hieß es.

Willet und seine Kollegen konnten in ihrer Studie offenlegen, dass die richtige Kaffeevariante - im Gegenteil - gesundheitsfördernd ist. Täglicher Kaffeegenuss kann demnach sogar das Leben verlängern. Laut dem Forscherteam ist nicht der schonend zubereitete Espresso, nicht der Kaffee mit der Genießercrema aus einer Siebträgermaschine, sondern schlichter Filterkaffee am gesündesten.

Neben der Erkenntnis, dass Kaffee beim Abnehmen helfen kann, weil er den Appetit zügelt und den Stoffwechsel anregt, ermittelten die Wissenschaftler weitere Gesundheitsvorteile:

Filterkaffee senkt den Cholesterinspiegel

senkt den verstärkt die Schmerzlinderung von Tabletten

von Tabletten wirkt entzündungshemmend

schütz t gegen bestimmte Krebsarten (Haut-, Brust-, Prostatakrebs)

t gegen bestimmte (Haut-, Brust-, Prostatakrebs) reduziert das Risiko bestimmter Lebererkrankungen (Leberfibrose, und -zirrhose)

das Risiko bestimmter (Leberfibrose, und -zirrhose) senkt das Risiko von Herzerkrankungen

Kaffeekonsum verringert das Risiko an Diabetes zu erkranken

In einer früheren Studie desselben Forscherteams wurde bereits 2006 belegt, dass moderater Kaffeekonsum das Risiko, an Diabetes Typ II zu erkranken, ebenfalls reduziert.

Kaffee enthält viele sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole und Alkaloide. Dies sind wichtige Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken und vor freien Radikalen schützen, die die Zellstruktur angreifen und an der Entwicklung verschiedener Krankheiten (u.a. Krebs, Herzkreislauferkrankungen) beteiligt sind. Außerdem enthält Kaffee jede Menge Magnesium, Kalium und Vitamin B3. In seiner Gesamtwirkung kann er deshalb die Darmgesundheit sowie den Zucker- und Fettstoffwechsel positiv beeinflussen.

Neben diesen guten Inhaltsstoffen können beim Rösten der Bohnen jedoch auch Schadstoffe entstehen. Daher ist die Zubereitung von Kaffee so entscheidend. Ungefilterte Varianten, wie beispielsweise Kaffee aus der French Press oder türkischer Kaffee, enthalten sogenannte Diterpene, die den Cholesterinspiegel erhöhen.

Filterkaffee ist gesünder als ungefilterter Kaffee

Weniger, aber noch mäßig viele schädliche Substanzen enthält auch der viel gelobte, weil schonend aufgebrühte Espresso. Auch hier verbleibt eine bestimmte Menge Kaffeesatz in der Tasse, die oft mitgetrunken wird. Das schlechte LDL-Cholesterin erhöhe das Risiko von Herzkreislauferkrankungen bei anderen Kaffees als Filterkaffee um ganze 11 Prozent (bei einem Konsum von sechs Tassen pro Tag), heißt es in der Studie. Besonders gefährlich ist der ungefilterte Kaffee daher für Menschen mit Fettstoffwechselstörungen.

Wer Filterkaffee trinkt, braucht sich auch der Menge wegen nicht zu sorgen. Ganze drei bis fünf Tassen am Tag gelten noch als der Gesundheit zuträglich. Hierbei spielen natürlich auch die Stärke und die Röstung eine Rolle. Wie bitter man seinen Kaffee wahrnimmt, ist übrigens zum Teil von den Genen abhängig. Einigen Menschen fehlen bestimmte Rezeptoren, die Bitterstoffe herausschmecken, weshalb sie ihren Kaffee milder wahrnehmen als andere, die diese Rezeptoren besitzen.