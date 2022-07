Berlin vor 58 Minuten

Herzinfarkt-Risiko

Das Herzinfarkt-Risiko erfolgreich senken? - Charité-Professor Ulf Landmesser spricht über die Grundlagen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland die Todesursachen Nummer-Eins. Das Risiko eines Herzinfarktes ist allgemein sehr hoch. Allerdings gibt es Wege, diesem vorzubeugen oder besser ein Risiko auf einen Infarkt rechtzeitig festzustellen und dieses behandeln zu lassen. Was die Faktoren für einen Herzinfarkt sind und wie man präventiv handeln kann, darüber spricht Ulf Landmesser, Kardiologie an der Berliner Charité.