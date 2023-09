Seit dem ersten Pandemie-Jahr der Corona-Pandemie stellt sich jeden Herbst und Winter erneut die Frage, ob und welche Schutzmaßnahmen man ergreift. Obwohl Corona gefühlt vorbei ist, haben sich dennoch neue Virus-Varianten entwickelt. Sollten wir deshalb auch während der kälteren Monate in 2023 wieder Mund-Nasen-Bedeckungen tragen?

Fitbook erkundigte sich bei zwei Experten zu dem Thema: Bei Prof. Dr. Carsten Watzl, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und bei Immunologin und Impfexpertin Prof. Dr. Martina Prelog vom Universitätsklinikum Würzburg.

Gesundheitsexperten zu Corona-Masken: Sind sie wieder notwendig?

Auf die Frage, ob die Allgemeinheit wieder Masken tragen sollte, antwortete er: "Es gibt Hochrisiko-Patienten, die sich immer noch selber per Maske schützen. Maske für alle sehe ich aber als nicht notwendig an."

Auch Prelog war dieser Meinung. "Grundsätzlich derzeit nein", antwortete sie auf die Frage danach, ob jedermann wieder Maske tragen sollte. "Allerdings sollten Risikopatienten, die stark immunsupprimiert sind und eine schlechte Immunantwort auf die Impfung und/oder Infektion hatten, individuell entscheiden, ob sie sich mit einer Maske schützen wollen – und dies nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen andere respiratorische Erreger. Insbesondere bei größeren Menschenansammlungen zum Beispiel auch in geschlossenen Räumen könnte dies ratsam sein. Die kältere Jahreszeit begünstigt auch wieder die Übertragung von viralen Erregern."

Watzl befürwortete, sich im Falle einer möglicherweise ansteckenden Krankheit verantwortungsvoll und vorbildlich zu verhalten. Man solle sich selbst schonen und mit einer Erkältung drei bis fünf Tage zu Hause bleiben - wie auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt. So würde man auch nicht riskieren, andere Menschen anzustecken.

Krank ist krank - Mit Grippesymptomen nie unter Menschen gehen

Der Gesundheitsexperte rät in diesem Kontext: "In so einem Fall wäre es auch sinnvoll, freiwillig, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, eine Maske zu tragen, um die Mitreisenden vor seinen Viren zu schützen." Es muss nicht zwingend Corona sein - schließlich wird niemand gerne krank.

Demnach gehe es laut Watzl "aktuell nicht mehr darum, die Infektion zu verhindern, sondern die schwere Erkrankung. Und auch wenn die neuen Varianten ansteckender sind, gibt es keine Hinweise darauf, dass die auch krankmachender sind. Daher sind die meisten Menschen durch ihre hybride Immunität – Impfung plus Infektion – bereits sehr gut vor einer schweren Erkrankung geschützt".

Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sei trotz steigender Zahlen und neuer Varianten nicht besorgt. "Das Coronavirus ist ein Virus (...), mit dem wir eine gewisse Koexistenz entwickelt haben", erklärte er gegenüber dem Deutschlandfunk.

Freiwilliges Tragen der Maske immer möglich - kein Muss mehr

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland sprach mit Janosch Dahmen, dem gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion: "Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen." Demnach befürworte auch er keine generelle Maskenpflicht, sondern empfiehlt sie an geeigneter Stelle.

Vorschaubild: © Michael Hofmann/ Pixabay (Symbolfoto)