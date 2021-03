Ugur Sahin - der Gründer von Biontech - hat sich einem Interview mit ntv über die aktuelle Corona-Lage geäußert.

Er betonte, dass gerade die nächsten drei bis vier Monate wichtig seien. In diesen "müssen wir versuchen, die Infektionszahlen so niedrig wie möglich zu halten".

Biontech-Gründer Sahin: "Wir müssen jetzt sehr schnell sehen, dass wir die über 50-Jährigen impfen"

Sahin betonte weiterhin: "In der Zwischenzeit werden wir viele Impfdosen nach Europa liefern, sodass wir Ende Mai einen Impfeffekt sehen werden. Wir müssen jetzt sehr schnell sehen, dass wir die über 50-Jährigen impfen", sagt Sahin weiter. "Ich rechne damit, dass - wenn alle Parteien Impfstoffe liefern und die Impfungen gut vorangehen - wir Ende des Sommers so weit sind, in eine Normalität reinzukommen, sodass wir den Winter ohne weiteren Lockdown erleben können."

Er stellte weiterhin klar, dass ein harter Lockdown bei steigenden Infektionszahlen quasi unumgänglich sei. "Wir sind in Europa schon mit den Infektionszahlen so weit, dass wir eigentlich gar nicht länger warten können, bis wir striktere Maßnahmen ergreifen."

