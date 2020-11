COPD: Ärzte machen Hoffnung auf Heilung der Lungenkrankheit

Die Forscher blockierten in der Studie einen Rezeptor, der anschließend eine Kettenreaktion auslöste. Durch die Immunzellen konnte eine Überproduktion gestoppt werden, sodass die wichtigen Epithelzellen nicht mehr abstarben. Das Forscherteam verhinderte somit nicht nur den Zelltod, sondern ermöglichte es auch, dass sich die Lungenepithelzellen selbst regenerieren.

Für die Studie wurde bei Versuchen mit Mäusen fast eine 100-prozentige Heilung in den Lungen gezeigt. In den kommenden Jahren möchte das Forschungsteam um Ali Önder Yildirim diesen Therapieansatz in weiteren klinischen Studien an Menschen prüfen.