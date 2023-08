Blasenschmerzen bei Männern: Von Infekt bis Reizblase - das kann alles dahinter stecken

Auch als Mann kannst du unter Blasenschmerzen leiden. Doch nicht immer steckt auch eine Blasenentzündung dahinter, Blasensteine oder eine Erkrankung der Prostata sind ebenfalls mögliche Ursachen.

Wo liegt die Harnblase und wie funktioniert sie?

In der Harnblase wird der Urin gesammelt, welcher in der Nieren gebildet wird. Das Organ ist Teil des Harntraktes und dient lediglich als Zwischenspeicher. Männer können in der Regel mehr Urin aufnehmen als Frauen, zwischen 500 und 700 Milliliter sind möglich.

Einen Harndrang verspürst du ab 150 bis 250 Milliliter. Innerhalb der Blase liegen spezielle Nervenzellen, die das Volumen überprüfen. Diese Informationen werden an das Gehirn weitergeleitet und verarbeitet. Sobald sich die Blase füllt, ziehen sich die Schließmuskeln zusammen, wodurch der Urin in der Blase bleibt. Füllt sie sich weiter, wird ein Zentrum im Gehirn aktiv, das die Schließmuskeln schlaffer werden lässt.

Du verspürst einen Harndrang. Zum Entleeren werden die Schließmuskeln entspannt. Die Häufigkeit des Toilettengangs hängt sowohl von der Größe der Blase als auch der Stärke der Schließmuskeln ab. Normal sind etwa vier bis sieben Entleerungen pro Tag.

Wahrscheinliche Ursachen für Blasenschmerzen beim Mann: Harnwegsinfekt oder Reizblase

Blasenschmerzen können sich beim Mann durch ein Ziehen oder ein Stechen bemerkbar machen. Teilweise zieht sich der Schmerz über das Schambein bis in den Unterleib. Die Schmerzen innerhalb der Blase treten häufig in Kombination mit Problemen beim Wasserlassen, in Form von Brennen oder einer unvollständigen Entleerung, auf. Die häufigste Ursache ist ein Harnwegsinfekt.

Der Infekt macht sich zunächst durch Schmerzen beim Toilettengang bemerkbar. Anschließend kann es zu einem Stechen im Unterleib kommen sowie zu Schmerzen am Glied oder zwischen Hoden und Anus. Auch der Urin selbst verändert sich bei einem Harnwegsinfekt: Der Geruch ist intensiver, der Urin kann Blut aufweisen. Geht die Entzündung auf die Prostata über, wird der Verlauf durch Fieber und ein Krankheitsgefühl begleitet. Eine solche Infektion entsteht durch den Kontakt mit Bakterien.

Eine weitere Ursache ist die Reizblase: Davon spricht man, wenn du häufiger einen starken Harndrang verspürst, obwohl deine Blase nicht komplett gefüllt ist und eigentlich kein Gang auf die Toilette notwendig wäre. Die Reizblase wird von Schmerzen im Unterleib und beim Wasserlassen begleitet. Ursächlich dafür können eine Vergrößerung der Prostata, eine Tumorerkrankung oder Blasensteine sein.

Weitere Möglichkeiten: Blasensteine, Erkrankung der Prostata, Blasenkrebs

Blasensteine führen ebenso zu Schmerzen in der Blase. Unter Blasensteinen versteht man Ablagerungen innerhalb der Harnwege, die durch einen veränderten pH-Wert des Urins oder eine höhere Konzentration an Säuresalzen oder Mineralien entstehen. Sie ähneln Steinen und entstehen vor allem bei Personen, die sich wenig bewegen, an Übergewicht leiden, Diabetes haben oder älter sind.

Schlecht riechender bzw. trüber Urin, Schmerzen in der Blase oder beim Wasserlassen sind genau wie eine Schwellung des Bauchraums klassische Symptome. Darüber hinaus können auch Prostataveränderungen zu Schmerzen innerhalb der Blase führen. Eine Entzündung, Vergrößerung oder Prostatakrebs sind ursächlich dafür. Wenn Bakterien über den Genitalbereich in die Prostata übergehen, kommt es zu einer Entzündung. Die Prostata schwillt an und Symptome treten auf.

Ab dem 45. Lebensjahr vergrößert sich die Prostata ganz natürlich, dies ist eine gutartige Vergrößerung. Eine bösartige Vergrößerung entsteht durch einen Tumor, der als Prostatakrebs bezeichnet wird. Die Tumorerkrankung äußert sich in der Regel nur sehr unspezifisch, häufig jedoch ähnlich wie eine Blasenentzündung: Blut im Urin, das Gefühl einer Entzündung und gesteigerter Harndrang.

Fazit

Harnwegsinfekt oder Reizblase sind die gängigsten Ursachen für Blasenschmerzen beim Mann, lassen sich jedoch in der Regel gut behandeln. Blasensteine, Erkrankung der Prostata und Blasenkrebs kommen seltener vor und zeichnen sich durch spezielle Probleme aus. Sollten die Blasenschmerzen länger anhalten oder weitere Symptome auftreten, solltest du in jedem Fall einen Arzt oder Ärztin konsultieren.