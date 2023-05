In einer Zeit, in der die Menschen oft Stress in Arbeit und Alltag erleben, kommt es immer häufiger zu allgemeinen Unruhezuständen und nervös bedingten Einschlafstörungen.

Wer nicht direkt zu chemischen Schlaf- oder Beruhigungsmitteln greifen möchte, für den kann die Einnahme von Baldrian-Tabletten eine echte Alternative darstellen.

Anwendungsgebiet von Baldrian

Bereits seit Jahrhunderten gilt Baldrian als Heilkraut und hat den Ruf, gegen Nervosität und Schlafstörungen zu helfen, wie das Online-Portal utopia.de berichtet. Heute kannst du dieses Mittel in unterschiedlichsten Darreichungsformen erwerben. So sind im Einzelhandel insbesondere Tees, Dragees, Tropfen oder auch Saft aus und mit Baldrian erhältlich.

Durch die beruhigende, schlaffördernde Wirkung von Baldrian kann dieser für dich unter Umständen eine gute Alternative zu speziellen Schlaf- und Beruhigungsmitteln darstellen und birgt dabei nicht die Gefahr, in Abhängigkeit zu verfallen.

Bedenken solltest du aber, dass es eine gewisse Zeit dauern kann, bis das eingenommene Heilkraut seine volle Wirkung entfaltet. Bei regelmäßiger Einnahme wird diese nach etwa ein bis zwei Wochen erreicht, wie die Online-Ausgabe der Deutschen Apothekerzeitung, DAZ.online, darstellt.

Wirkung von Baldrian

Der in Baldrian-Präparaten regelmäßig pharmazeutisch verwendete Pflanzenanteil ist die Wurzel. Laut DAZ.online sind relevante Inhaltsstoffe insbesondere das ätherische Öl sowie die Valepotriate und Lignane.

Hinsichtlich der entspannenden und schlaffördernden Wirkung schreibt die DAZ.online, dass diese auf einer erhöhten Ausschüttung und geringeren Wiederaufnahme vom hemmenden Botenstoff GABA (Gamma-Aminobuttersäure) beruht.

Öko-Test berichtet, dass es bei gängigen Rezepturen der Baldrian-Präparate genügt, auf die positive Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zu verweisen. Eine objektive Wirksamkeit belegt die Studienlage der letzten zehn Jahre für bestimmte Baldrianwurzel-Arzneizubereitungen laut Öko-Test nicht, jedoch einen bewährten, praktischen Nutzen. Aus diesem Grund sei davon auszugehen, dass Präparate aus Baldrianwurzel den Schlaf bei leichten Schlafstörungen verbessern. Öko-Test schreibt weiter, dass die Forschung zu weiteren Baldrianprodukten laut EMA unzureichend sei. Der bereits über 30-jährige Einsatz von Baldrianwurzel-Arzneizubereitungen bezeuge jedoch, dass sie sicher und nützlich seien.

Einnahme von Baldrian-Tabletten

Weiterhin wird in der DAZ.online angemerkt, Baldrian zum Einsatz gegen nervös bedingte Einschlafstörungen etwa eine halbe bis eine Stunde vor dem Zubettgehen einzunehmen.

Bei innerer Unruhe wird die Einnahme von Baldrian je nach eingesetztem Präparat auch bis zu dreimal täglich empfohlen.

Die Einnahme erfolgt, sofern es sich um die Darreichungsform Dragees bzw. Tabletten handelt, im Normalfall unzerkaut mit viel Flüssigkeit. Bitte beachte aber unbedingt die Hinweise zur korrekten Einnahme in der jeweiligen Packungsbeilage. Auch die Einnahme in Form von aufgebrühtem Tee oder Saft ist möglich.

Nebenwirkungen und Gegenanzeigen

Achtung: Baldrian-Tabletten solltest du niemals in Kombination mit Alkohol einnehmen. Dies wird auch vom Online-Portal utopia.de besonders unterstrichen. Sehr selten kann es aufgrund der Einnahme von Baldrian auch zu Nebenwirkungen in Form von leichten Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder Hautreaktionen kommen.

Eine Baldrian-Überdosis ist in den meisten Fällen nicht gefährlich, wie das Online-Magazin focus.de berichtet. Gleichwohl kann es in manchen Fällen bei der Überdosierung von Baldrian zu Durchfall und Erbrechen sowie Übelkeit kommen. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn eine allergische Reaktion auf Baldrian besteht. Im Fall von auftretenden allergischen Hautreaktionen am Körper oder Atemnot, solltest du unverzüglich einen Arzt bzw. eine Ärztin aufsuchen oder gar den Notarzt rufen. Wann eine Überdosierung vorliegt, hängt natürlich vom einzelnen Baldrian-Präparat ab. Beachte daher unbedingt die Hinweise auf dem enthaltenen Beipackzettel bzw. die Dosierungsangabe auf der Verpackung.

Sofern du ein Fahrzeug bewegen oder Maschinen bedienen musst, solltest du darauf achten, bis zu zwei Stunden zuvor keine Baldrian-Tablette einzunehmen, da andernfalls deine Reaktionsgeschwindigkeit durch die Baldrian-Wirkung verlangsamt sein könnte. Hierauf weist das Gesundheitsportal onmeda.de hin. Besteht eine Unverträglichkeit gegen Baldrianwurzel, ist die Einnahme für dich tabu. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte eine Einnahme ausschließlich nach vorheriger Rücksprache mit deinem behandelnden Arzt bzw. deiner behandelnden Ärztin erfolgen. Eine ausreichende Forschung zur Wirkung von Baldrian auf den Fötus ist laut focus.de bisher noch nicht erfolgt.

Fazit

Solltest du an inneren Unruhezuständen oder nervös bedingten Einschlafstörungen leiden, kann die Einnahme von Baldrian eine gute Option für dich darstellen, zur Ruhe zu kommen und wieder gut einschlafen zu können. Je nach Darreichungsform des Heilkrauts und je nach Zweck, zu welchem es eingesetzt wird, erfolgt die Einnahme jeweils unterschiedlich. Bitte beachte stets die in der Packungsbeilage des einzelnen Präparates enthaltenen Hinweise zur korrekten Einnahme und Dosierung. Im Zweifel solltest du vor der Einnahme immer Rücksprache mit deinem Arzt bzw. deiner Ärztin halten.

