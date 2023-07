Die leckersten Marinaden für Grillfleisch - Rezepte und Tipps

Es ist Grill-Saison und wer bisher noch nicht seinen Grill angeworfen hat, sollte es spätestens jetzt tun. Denn wir zeigen dir, wie dir die perfekte Marinade für dein Grill-Fleisch gelingt und stellen dir tolle Rezepte vor, unter anderem eine fantastische Bier-Marinade.

Alle wichtigen Infos rund um die Marinade

Grillfleisch ohne Marinade ist unvorstellbar. Und auch jedes Gemüse, jeder Tofu oder jeder Grillkäse kommt fast immer mariniert auf den Grill. Doch wieso marinieren wir Lebensmittel eigentlich?

Laut dem Lebensmittellexikon diente das Marinieren in erster Linie dem Haltbarmachen von Lebensmitteln. Was für uns heutzutage aber wesentlich wichtiger ist: Durch die Marinade bekommt das Fleisch oder auch andere Lebensmittel, mit denen wir kochen oder grillen, einen ganz besonders aromatischen Geschmack.

Das Öl, das in aller Regel als Basiszutat aller Grill-Marinaden genutzt wird, trägt zudem dazu bei, dass das Fleisch schön fettig und saftig wird und auf dem Grill nicht so schnell austrocknet. Übrigens: Weitere tolle Grill-Tipps findest du in unserem Artikel zu den besten Grill-Rezeptvorschlägen für alle Geschmäcker.

Tipps und Tricks beim Marinieren

Wir haben ein paar hilfreiche Tipps und Tricks für dich, was du bei der Zubereitung der Marinade für dein Grillfleisch beachten solltest. Diese kannst du auch bei Fränkische Rezepte nachlesen.

Tipp Nummer 1, damit die Marinade auch schön ins Grill-Fleisch gelangt: Pikse im Voraus mit einer Gabel Löcher in das Fleisch. Im nächsten Schritt – dem eigentlichen Marinieren – zahlt sich Geduld aus. Im Idealfall lässt du das Fleisch über Nacht im Kühlschrank in der Marinade liegen. Muss es etwas schneller gehen, solltest du darauf achten, das Fleisch zumindest mehrere Stunden darin liegenzulassen. Denn nur so hat die Marinade die Möglichkeit, intensiv in das Fleisch einzuziehen. Etwa eine Stunde, bevor es ans Grillen geht, solltest du das Fleisch aus dem Kühlschrank holen, damit es Zimmertemperatur annehmen kann.

Ist der Grill vorgeheizt und ihr wollt das marinierte Fleisch auf den Grill legen, solltet ihr einen wichtigen Schritt nicht vergessen: Die Marinade sollte mit einem Löffel großzügig vom Fleisch abgeschabt werden. Das dient eurem Schutz, da die überflüssige Marinade auf die Kohle tropfen kann und so die Gefahr besteht, dass sich Rauch bildet, der Schadstoffe enthält.

Die perfekte Marinade: Zu diesen Zutaten solltest du greifen

Marinade ist nicht gleich Marinade – je nachdem, welche Zutaten du verwendest, kannst du tolle Geschmackserlebnisse erschaffen. Einige Basiszutaten sind jedoch nicht wegzudenken.

So gelten Salz und Öl als absolute Grundzutaten für die perfekte Marinade. Beide sind enorm wichtig für das Aroma des Fleisches und machen es außerdem schön saftig. Hierbei sind vor allem Sonnenblumen- oder Rapsöl zu empfehlen. Wenn du dann noch Sojasauce, Honig oder Zucker hinzugibst, kannst du dem Grillfleisch einen ganz besonderen geschmacklichen Touch geben.

Auch mit den richtigen Gewürzen ganz du deine Marinade geschmacklich variieren. Unter anderem eignen sich Knoblauch, Pfeffer, Paprika, Curry oder auch ganz spezielle Grill-Gewürzmischungen*. Was Kräuter anbelangt, solltest du diese im Idealfall erst nach dem Grillen zum Fleisch geben, da diese auf dem Grill leicht verbrennen oder bitter werden können. Mit diesen Kniffen und Basiszutaten im Kopf, stellen wir dir nun drei leckere Rezepte für die perfekte Marinade vor, mit denen du dem Grillfleisch einen fantastischen Geschmack verleihen kannst.

Was wäre Franken ohne Bier? Dieses lässt sich auch wunderbar als leckere Marinade für dein Grillfleisch verwenden. Das benötigst du für die leckere Bier-Marinade:

1 kg Fleisch

35 ml Olivenöl

1 EL Honig

2 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver

1 TL Oregano

1/2 TL Chilipulver

1/2 TL Pfeffer

1/4 TL Salz

1/2 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

75 ml Bier nach Wahl, z. B. Rauchbier*

Und so geht’s: Zuerst ziehst du Zwiebel und Knoblauchzehe ab, hackst sie klein und gibst sie in eine Schüssel. Dann gibst du das Bier, das Olivenöl, den Honig, das Tomatenmark sowie die Gewürze und Kräuter hinzu und verrührst alles. Anschließend wälzt du das Fleisch in der Marinade und lässt das Ganze am besten über Nacht im Kühlschrank durchziehen. Am nächsten Tag kannst du dein saftiges Grillfleisch mit dem ganz besonderen Bier-Geschmack genießen.

2. Kräuter-Marinade

Sehr lecker ist auch eine Kräuter-Marinade mit einem Touch von Basilikum und Zitrone. Das benötigst du für die saftige Kräuter-Marinade:

zwei Schweinenackensteaks à 200 g

ein Bund Basilikum (oder stattdessen ein Bund Petersilie)

2 Knoblauchzehen

50 ml Pflanzenöl

1 TL mittelscharfer Senf

1 TL Honig

1 EL Thymianblätter

1 EL fein abgeriebene Bio-Zitronenschale

Salz und Pfeffer zum Würzen

Und so geht’s: Zuerst zupfst du die Basilikumblätter ab, wäschst sie und schneidest außerdem die Knoblauchzehen klein. Dann gibst du diese gemeinsam mit dem Öl, Senf und Honig in ein hohes Gefäß und pürierst das Ganze mit einem Pürierstab. Anschließend hebst du die Thymianblätter und die abgeriebene Zitronenschale unter. Die Marinade gibst du dann gemeinsam mit dem Fleisch in einen Gefrierbeutel, in dem es gut miteinander vermischt ist. Es sollte mindestens eine Stunde, besser jedoch länger, im Kühlschrank ruhen. Im Anschluss würzt du das Fleisch noch mit Salz und Pfeffer und kannst es auch schon auf den Grill werfen.

3. Asia-Marinade

Ein tolles Rezept für das Fleisch für den nächsten Grill-Abend ist auch die Asia-Marinade. Diese hat einen ganz besonders exotischen Geschmack und sorgt für kulinarische Abwechslung auf dem Grill. Das benötigst du für die leckere Asia-Marinade:

Fleisch deiner Wahl

2 EL Sojasauce

2 EL Ketjap Manis*

1 TL Reisessig*

1 TL zerstoßene Koriandersaat

1 TL Knoblauchpulver

1/4 TL Anispulver

3 EL helles Sesamöl

Und so geht’s: Verrühre alle Zutaten gründlich in einer Schüssel und lege das Fleisch darin ein – am besten über Nacht oder zumindest für mehrere Stunden. Ideal eignet sich Hähnchenbrust oder Hähnchenkeule, Schweinefleisch oder in der vegetarischen Variante Tofu oder Paprika für diese Marinade.

Fazit: Fleisch marinieren – die besten Rezepte und Tipps für leckere Marinaden

Eine Marinade verfeinert dein Grillfleisch und sorgt für ein tolles kulinarisches Erlebnis beim nächsten Grillabend. Wenn du ein paar Punkte beachtest, gelingt dir die perfekte Marinade: So solltest du darauf achten, dass du die Marinade mindestens mehrere Stunden in das Fleisch einziehen lässt. Außerdem solltest du mit einer Gabel Löcher in das Fleisch stechen, damit die Marinade besser einzieht. Auch Grundzutaten wie Öl und Salz gehören zwingend in jede Marinade.

Wer dann ein besonderes Grill-Highlight auftischen möchte, kann eines unserer leckeren Marinade-Rezepte ausprobieren. Bier-, Kräuter- oder Asia-Marinade machen das Grillfleisch besonders schmackhaft. Selbstverständlich lassen sich diese Marinaden auch auf vegetarische oder vegane Produkte wie Gemüse, Tofu oder Grillkäse anwenden.

Wie du den nächsten Grillabend einmal anders gestaltest, erfährst du in unserem Artikel zum gesunden Grillen.