Üppige Rosenblüten: Tipps von der Expertin zur Rosenpflege im Sommer

Der richtige Standort

Der Weg zu gesunden im Garten beginnt, wie bei vielen, bei der richtigen Standortwahl. sind Sonnenkinder und lieben, wie wir Menschen auch, luftige Plätze mit Sonnenscheingarantie. Auf für geeigneten Standorten bleiben robuste Rosensorten mit einem geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gesund und vital. Sonnige Standorte sorgen für das rasche Abtrocknen nasser Rosenblätter wodurch die Anfälligkeit durch leidige Pilzkrankheiten spürbar gemindert wird. Rosen sind ausgesprochene Tiefwurzler, die ihre Wurzeln ziemlich schnell ins Erdreich hinabsenken. bevorzugen deshalb einen tiefgründigen, sandig-lehmigen Boden mit ausreichend Humus- und Nährstoffanteilen. sind dennoch recht bodentolerant und können in allen unverdichteten Gartenböden in denen auch andere Ziergehölze problemlos wachsen, angepflanzt werden. Heidi Böhaker meint, dass Standorte unter der Krone alter, großkroniger Laubbäume hingegen ungeeignet sind. Das Regenwasser, das von den Blättern des Baums auf die tropft, kann von dort aus nicht schnell genug abtrocknen und Mehltau- und Sternrußtaupilze finden einen idealen Nährboden.

Kübelrosen sind ebenfalls Sonnenanbeter, allerdings keine Hitzefanatiker. Vor allem heiße Südlagen, kombiniert mit hitzespeichernden Mauern oder Gehwegplatten wirken wie ein Ofen. Blattverbrennungen und die Ausbreitung von Spinnmilben sind dann keine Seltenheit.

Rosen richtig einpflanzen

Entscheidend für jede Rosenpflanzung ist die gründliche Bodenvorbereitung. Verdichtungen sind aufzubrechen und der Boden ist von Wurzelkräutern zu befreien. Bodenverbesserungsmittel können dabei helfen organische Materialien in den Bio-Kreislauf zurück zu bringen. Ein gut vorbereiteter Boden fördert das Wachstum und die Blühfreude der Rosen.

Eine Pflanzung von Rosen ist fast ganzjährig möglich. Ideal ist eine Pflanzung im Herbst. Bei einer Pflanzung im Sommer hat man allerdings den Vorteil, dass man die Blütenfarbe und Form direkt beim Kauf erkennen, den feinen riechen und somit einfacher seinen Favorit für den Garten finden kann.

Bevor die Rose eingepflanzt wird, sollten beschädigte Wurzeln bis knapp oberhalb der Schadstelle entfernt werden. Die Feinwurzeln bleiben grundsätzlich unbeschnitten, denn je mehr davon an der verbleiben, desto sicherer wächst sie an. Die oberirdischen, grünen Triebe der wurzelnackten Rosen werden bis auf etwa 20 cm mit einer scharfen Schere zurückgeschnitten.

Das Pflanzloch sollte nach dem Ausheben nach allen Seiten einen Handbreit größer sein, als der Ballen bzw. die nackte Wurzel. Die Sohle des Pflanzlochs mit einer Grabegabel auflockern und einige Körner Langzeitdünger untermischen. Die Rose sollte senkrecht in das Pflanzloch gesetzt werden und die Veredelungsstelle sollte sich 5 cm tief in der Erde befinden. Auch die Pflanztiefe von Containerosen orientiert sich nicht an der Ballengröße, sondern an der Veredelungsstelle der Rosen.

Die Pflanzgrube anschließend mit der Pflanzlocherde auffüllen und leicht mit dem Absatz festtreten. Am besten hält man die währenddessen fest, dass sich die Höhenposition nicht mehr zu stark ändert. Danach die kräftig angießen und eventuelle Hohlräume schließen.

Der richtige Schnitt

Mit dem richtigen Schnitt hält man die in Form und beugt zudem Pilzkrankheiten vor. An den Stellen, an denen die Rosen zu dicht wachsen, trocknet das Laub schlecht ab und bietet so einen idealen Nährboden für Krankheiten und. Der eigentliche Rückschnitt erfolgt im März und dient dem Aufbau der Pflanze. Hierbei werden zu dünne Triebe und das alte Holz entfernt.

Im Sommer schneidet man dann regelmäßig verblühte Blütenköpfe ab. Der Blütentrieb wird bis auf das erste voll ausgebildete Blatt zurückgeschnitten. Heidi Böhaker von der Gartenbaumschule Preller erklärt: "An Rosen, die in Dolden blühen, nur die einzelnen verblühten Blüte ausbrechen und erst dann zurückschneiden, wenn die ganze Dolde verblüht ist." Teilweise wachsen aus der Veredelungsstelle Triebe, die sich in der Belaubung von den übrigen Trieben unterscheiden. Diese sogenannten Wildtriebe sollte man an der Austriebstelle abreißen, und nicht abschneiden. Werden Wildtriebe nicht entfernt, können sie mit der Zeit so kräftig werden, dass die Edelsorte verdrängt wird.