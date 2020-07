Selbst gemacht: Pflanzendünger aus Pflanzen

Kostenfreie Garten-App

Jetzt installieren

Tipps für Garten & Balkon lesen!

Pflanzenjauche: So wird's gemacht

Das wichtigste Utensil für die Jaucheherstellung ist das richtige Gefäß. Fässer und Eimer aus Kunststoff oder Holz, sowie Steinguttöpfe sind besonders gut geeignet. Metallgefäße sollte man eher nicht verwenden, da die gärende Jauche Material ablösen könnte. Das Gefäß etwa zur Hälfte mit zerkleinerten Blättern und Stängeln befüllen, und anschließend mit Regenwasser oder abgestandenem Leitungswasser bis etwa 10 cm unter den Gefäßrand aufgießen. Der Rand sollte auf jeden Fall eingehalten werden, da die Jauche beim Gärungsprozess zu schäumen beginnt, und man dann den extra Platz im Gefäß benötigt. Um den Prozess zu beschleunigen, stellt man das Gefäß am besten an einen sonnigen Ort. Um für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr zu sorgen, sollte man die Mischung möglichst einmal am Tag kräftig umrühren. Bei enormer Geruchsentwicklung nach ein paar Tagen, kann eine Handvoll Gesteinsmehl Abhilfe schaffen.

Die Jauche ist fertig, sobald sie nicht mehr schäumt und eine bräunliche Farbe angenommen hat. Das dauert, je nach Witterung, etwa zwei bis drei Wochen. Nun kann die Jauche abgedeckt werden, damit sie sich bis zum Ende der Gartensaison hält.

Die fertige Jauche ist eine hochkonzentrierte Düngelösung und sollte nur verdünnt verwendet werden. In den meisten Fällen ist das Verhältnis 1:10 passend. Bei Pflanzen mit geringerem Nährstoffbedarf reicht eine 1:20 Verdünnung völlig aus. Für eine Bodendüngung gießt man die Jauche mit Hilfe einer Gießkane ohne Brause direkt in den Wurzelbereich der Pflanzen. Bei einer Blattdüngung verwendet man am besten die Gießkanne mit Brause, damit sich die Flüssigkeit besser in der Pflanze verteilt. Beim Einfüllen der Jauche in die Gießkanne empfiehlt es sich, einen Sieb zu verwenden, damit Schwebstoffe und Pflanzenreste nicht die Löcher der Gießbrause verstopfen.

Futter für hungrige Pflanzen

Aufgrund der hohen Nährstoffgehalte sind Pflanzenjauchen besonders für Starkzehrer im Garten geeignet. Dazu gehören bei den Gemüsepflanzen etwa fast alle Kohlarten, Gurken und Tomaten, sowie Zucchini, Rhabarber und Kürbis. Bei den Zierpflanzen zählen Dahlien, Rittersporn, Sommerphlox, Chrysanthemen und Hortensien zu den besonders hungrigen Pflanzen. Am besten versorgt man diese Pflanzen ab Juni bis zum Ende der Wachstumszeit mit einer extra Portion Jauche.

Alle Gartenbegriffe einfach erklärt

Jetzt das Garten-ABC in der kostenfreien Garten-App entdecken!

Welche Pflanzen eignen sich?