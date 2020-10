Einen Baum fällen: Tipps direkt aus der Baumschule

Richtiger Zeitpunkt und richtige Technik



Eine Baumfällung sollte immer bei guter Witterung erfolgen. Ein Zeitraum zwischen Oktober bis Ende Februar eignet sich dafür am besten, denn in der Zeit von Oktober bis Februar brüten keine Vögel und man muss sich keine Gedanken wegen eventueller Vogelnester machen. Außerhalb dieser Zeit gilt das Bundesnaturschutzgesetz. Es gibt jedoch Ausnahmeregelungen, falls der Baum eine Gefahr darstellt. In diesem Fall wendet man sich an das Umweltamt.



Je nach Zustand der Bäume wird bei Baumfällungen die Seilklettertechnik oder auch ein Hubsteiger benötigt. Eine Baumfällung bzw. der Rückschnitt eines Großbaumes sollte aus Sicherheitsgründen nur durch einen Fachmann durchgeführt werden.



Kleinere Astschnitte kann der Hobbygärtner mit guter Ausrüstung und Wissen selbst machen. Unsichere Baumbesitzer können sich in Baumschule informieren. In der Gartenbaumschule Preller gibt es Anleitungen zum Mitnehmen, aber auch fachkundige Beratung und Termine für Baumfällungen, Großbaumpflege sowie Rückschnitte. Für die Baumsanierung kommt nach vorheriger Besichtigung ein Fachagrarwirt direkt in den Garten.

Tipps & Tricks



Zu empfehlen ist eine gute Ausrüstung für Baum- und Gehölzschnitt, da billige Angebote meist nichts taugen. Wichtig für den Hobbygärtner ist:

Eine Gartenschere mit richtiger Scherengröße (beim Kauf Schneidtest machen)

Eine Astschere für dicke Äste

Eine stabile, standfeste Leiter

Eine Handsäge

Heidemarie Böhaker von der Gartenbaumschule Preller. Für Heidi Böhaker war schon in ihrer Jugend klar, dass sie den elterlichen Betrieb übernehmen wollte. Als Tüpfelchen auf dem i kam Mitte der 1960er Jahre Ehemann Peter mit in die Baumschule, der Gärtnermeister mit Fachrichtung Baumschule ist. Die Spezialität bei Preller sind Rosen, die Böhakers zu 80 % nach wie vor selbst veredeln.

