Gartendeko im Herbst: gemütlich in die neue Jahreszeit

Die lauen Herbsttage bieten sich immer noch für schöne Abendstunden im Garten oder auf dem Balkon an. Wer sich jetzt herbstlich einstimmen möchte, kann anfangen seinen Balkon neu zu dekorieren.

Die richtige Beleuchtung

Lichterketten Mit Lichterketten den Garten oder Balkon Beleuchten... Bild: Victoria Health/unsplash.com Victoria Health

Ein Garten sollte zu jeder Jahreszeit beleuchtet sein. Doch besonders, wenn die Tage kürzer werden, wird die Beleuchtung besonders wichtig. So können Wege, Beete oder Zufahrten angestrahlt werden und werden bei der frühen Dunkelheit nicht zum Hindernis. Dazu versetzten die Lichter in eine gemütliche Stimmung. Es gibt natürlich die klassischen LED und Solar Varianten, die ihren Zweck erfüllen. Doch wer es etwas aufregender mag, kann auch zwischen modernen oder verspielten Varianten auswählen. Welche Art von Lampe am besten passt, ob Wandlampe, Bodenlampe oder Stehlampe, muss je nach Garten entschieden werden.

Auch die Lichterkette ist eine gute Möglichkeit den Garten zu beleuchten. Ob man sie in einen Baum hängt, im Balkon-Gelände oder auf der Terrasse platziert, ist jedem selbst überlassen. Hier hat man von großen Lampen bis ganz kleinen Lampen eine riesige Auswahl. Es gibt sogar auch Solar-Lichterketten, die keine Stromquelle benötigen. Es sollte nur darauf geachtet werden, dass die Lichterkette auch für den Außenbereich geeignet ist und mit verschiedensten Wetterlagen fertig wird. Auch Windlichter sind eine schöne Alternative zu Lichterketten. Sie sind zwar nicht so hell, wirken aber in der Abenddämmerung sehr schön.

Noch ein Tipp von uns: eine Feuerschale. Sie kann an Herbstabenden noch wärmen und biete eine Möglichkeit im Garten Marshmallows zu grillen oder Stockbrot zu machen.

Mit Dekoelementen die herbstliche Stimmung verbreiten

Holzrad im Herbst dekorieren Holzräder sind eine gute Möglichkeit, herbstliche Akzente zu setzten! Bild: Assy/pixabay.com Assy

Es gibt viele Dekoelemente aus der Natur, die die richtigen herbstlichen Akzente setzten können. Beispielsweise kann mit heruntergefallenem Laub Dekoration gebastelt werden. Aber auch der Kürbis kann im Beet auf der Terrasse, auf dem Balkon oder in Kästen platziert werden. Kürbisse kommen in verschiedensten Farben, Größen und Formen, was sie als Dekoelemente besonders ausmacht. Auch abgeschnittene Äste oder Holzstämme können in Kombination mit Laub, Kürbissen oder Pflanzen dekoriert auf der Terrasse oder dem Balkon platziert werden.