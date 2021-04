Kübelpflanzen rausstellen: Ab dann dürfen sie raus aus dem Winterquartier

Den richtigen Topf finden

Zudem ist es wichtig, die richtige Topfgröße und Form für seine Pflanze zu wählen. "Töpfe, die nach untenhin immer schmäler werden sind zwar schön, aber in der Regel eher unpraktisch" erklärt Christa Böhmer. "Gerade Pflanzen wie der Oleander bekommen eine kräftige Krone und sollten daher in ihrem Topf den nötigen Halt finden. Bei stärkerem Wind fallen sie ansonsten schnell mal um".

Da Staunässe bei allen Pflanzen zum Absterben der Wurzeln führt, sollte man beim Umtopfen bereits an vorbeugende Maßnahmen denken. Grundsätzlich sind bei allen Gefäßen Löcher unten im Topf erforderlich. Sie ermöglichen, dass überflüssiges Wasser vom Gießen ablaufen kann. Aber auch eine Schicht von fünf bis zehn Zentimeter Blähton oder einfacher grober Kies sorgt für eine effektive Dränage und verhindert somit, dass sich Gießwasser unten im Topf staut.

Vorsicht an sonnigen Tagen

Meist wird der Hobbygärtner durch einen sonnigen Tag im Frühling animiert, seine Balkon- und Terrassenschätze aus dem Winterquartier zu holen. Man sollte jedoch bedenken, dass sie sich erst wieder an den neuen sonnigeren Standort gewöhnen müssen. "Am besten stellt man die Pflanze in der ersten Woche, an einen Ort ohne direkte Sonne, sonst entstehen schnell unschöne Brandflecken auf den Blättern" erklärt Gärtnermeister Georg Böhmer. Besonders empfindlich reagieren Hibiskus, Wandelröschen, Fuchsien oder Engelstrompete, da sie weiches Laub besitzen. Aber auch die hart gesottenen Sonnenanbeter wie Oleander, Palmen oder Kakteen erleiden vor allem an ihren frischen Trieben schnell Schäden.

