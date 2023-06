Pfingstrosen pflegen: So halten die Trend-Blumen lange in der Vase

7 Tipps , wie deine Pfingstrosen besonders lange halten

Egal ob weiß, rosa oder rot: Pfingstrosen sind ein wahrer Hingucker. Hast du dir einen Strauß der Trend-Blumen gekauft oder geschenkt bekommen, möchtest du natürlich auch, dass sie lange in der Vase halten. Hierbei ist die richtige Pflege wichtig. Wir geben dir 7 Tipps.

7 Pflege-Tipps für deine Pfingstrosen

Pfingstrosen eigenen sich unter anderem ideal zur Dekoration, als Geschenk und als Fotomotiv. In der Blütezeit von Mitte Mai bis Ende Juni kannst du die schönen Blumen in nahezu jedem Blumengeschäft oder auch online kaufen. Um deine Pfingstrosen in der Vase möglichst lange frisch zu halten, solltest du einige Tipps beachten. Mithilfe der Tricks können sich die Pfingstrosen bis zu zehn Tage in der Vase halten.

Hier die Tipps:

Achte darauf, dass die Knospen beim Kauf nicht zu klein sind. Lässt sich bereits erahnen, welche Farbe die Pfingstrosen haben werden, ist der Zeitpunkt ideal. Sind die Knospen noch komplett grün, werden sie sich wahrscheinlich nicht öffnen. Schneide die Stiele deiner Pfingstrosen 3–5 cm schräg an, damit sie das Wasser besser aufnehmen können. Dies kannst du mit einer Blumenschere tun. Im Laufe der Tage kannst du den Stiel immer wieder um etwa einen Zentimeter neu anschneiden. Hat der Strauß extrem viele Blätter, kannst du diese abschneiden. Dadurch können sich die Knospen besser entfalten. Stelle die Blumen an einen hellen Ort, an dem sie auch etwas Schatten abbekommen. Am besten stellst du die Vase nicht in die Nähe eines Obstkorbes, da Reifegase das Welken beschleunigen können. Einen ähnlichen Effekt hat die Wärme einer Heizung, weshalb Pfingstrosen auch nicht in der Nähe eines Heizkörpers stehen sollten. Wechsle das Blumenwasser jeden oder spätestens jeden zweiten Tag. Frisches Wasser wird deinen Pfingstrosen sehr guttun. Verwende Schnittblumennahrung. Werden deine Pfingstrosen mit ausreichend Nährstoffen versorgt, wird dies auch zu einer längeren Lebensdauer führen. Pfingstrosen produzieren Nektar, was die Blumen leicht verkleben lassen kann. Dagegen kannst du die Blüten vorsichtig mit einem feuchten Schwamm abwischen. Der Trick kann auch bei Knospen helfen, die nicht aufgehen. Es kann durchaus sein, dass die feinen Blütenblätter mit Nektar verklebt sind.

Wissenswertes rund um Pfingstrosen

Pfingstrosen sind die einzige Pflanzengattung in der Familie der Pfingstrosengewächse. Die Familie umschließt diese eine Gattung sowie 32 verschiedene Arten. Pfingstrosen werden auch Päonien genannt. Zwei Arten der Gattung werden in Mitteleuropa häufig kultiviert: die Echte Pfingstrose und die Chinesische Pfingstrose.

Sowohl als Stauden als auch als Halbsträucher oder Sträucher können Pfingstrosen vorkommen. Die Blütezeit der Pfingstrose beginnt in der Regel Ende April bis Anfang Mai und endet gegen Ende Juni. Besonders bekannt sind die Blumen in Zartrosa, es gibt sie hingegen auch in den Farben Weiß, Orange, Rot, Pink und Gelb. Die Sorte "Coral Charm" hat sogar die Fähigkeit, ihre Farbe im Verblühen zu wechseln.

Pfingstrosen wird ein hoher symbolischer Gehalt zugesprochen. So tauchten sie in der Geschichte bereits in mittelalterlichen Tafelgemälden auf. Dies lag daran, dass Pfingstrosen in der christlichen Symbolsprache Reichtum, Heil, Heilung und Schönheit symbolisieren. In der chinesischen Gartenkunst steht die Trend-Blume für Reichtum, Liebespfand und den Sanftmut Buddhas.

Fazit

Die 7 Tipps helfen dir dabei, deine Pfingstrosen in der Vase lange frisch zu halten. Sie lassen sich einfach umsetzen und du benötigst kein besonderes Equipment dafür. Achtest du zum Beispiel bereits beim Kauf auf die Knospen, schneidest die Blumen regelmäßig an, kümmerst dich um frisches Wasser und sorgst für einen hellen Standort, wirst du möglichst lange etwas von den Blumen haben.