Kleine Stecklingskunde: So vermehrt man ganz einfach Pflanzen und Kräuter

Damit der Steckling auch so schnell und so gut wie möglich anwächst, ist es wichtig, die entnommenen Triebspitzen noch passend zuzuschneiden. Da der Steckling ja noch keine Wurzeln hat, und deshalb zunächst kein Wasser aufnehmen kann, darf die Blattfläche - über die Wasser verdunstet - nicht zu groß sein. Es ist deshalb ratsam die unteren Blattpaare zu entfernen und zu große Blätter etwa um die Hälfte zu kürzen.

Neue Wurzeln müssen her

Die allermeisten Pflanzen bewurzlen recht unkompliziert in Wasser. Für die Bewurzelung in Wasser benötigt man ein Glas oder eine Vase in passender Größe, sodass der Steckling aufrecht stehen, nicht umfallen und nicht komplett untertauchen kann. Das Wasser sollte man möglichst frisch sein, und mehrmals die Woche gewechselt werden.

Man kann Stecklinge aber auch wunderbar in der Erde bewurzeln. Dafür füllt man in kleine Töpfe oder Schalen, ein nährstoffreiches Substrat, wie zum Beispiel Aussaat- oder Anzuchterde. Den Steckling in die Erde setzen, leicht andrücken und mit einer feinen Brause oder einer Sprühflasche angießen, damit sich die Hohlräume in der Erde schließen. Man sollte darauf achten, dass die Stecklinge zwei bis drei Knoten (Blattansatzstellen) tief in das feuchte Substrat gesteckt werden, aber nicht zu tief, sodass der Steckling nicht den Gefäßboden berührt.

Hat ein Steckling sehr weiche Triebe, lohnt es sich, vor dem Einsetzen mit einem Hölzchen ein Loch vorzubohren, damit sie nicht abknicken. Das unterste Blattpaar sollte keinen Kontakt mit dem Substrat haben, damit es nicht zur Fäulnis kommen kann.

Die Töpfchen oder Schalen stellt man am besten ins Freie (wenn es warm genug ist), ins Gewächshaus oder an einen vor Wind und direkten Sonneneinstrahlung geschützten Platz, um die Verdunstung zu reduzieren. Zusätzlich kann man die Pflanzen auch mit einer durchsichtigen Haube abdecken, unter der die Luftfeuchtigkeit konstant höher ist. Gerade im Winter oder bei der Bewurzelung von tropischen Pflanzen ist das ein Erfolgsgarant. Dazu eignen sich kleinere Folienhäuser, spezielle Glas- oder Kunststoffglocken oder ein durchsichtiger Folienbeutel, der über Pflanze und Topf gestülpt wird.