Herbstblumen: Die 15 schönsten Blumen für den Herbst

Der Herbst bedeutet das Ende der Gartensaison

Die Gartenbepflanzung kann auf Herbst umgestellt werden

Überblick über die 15 schönsten Herbstblumen

Der Herbst ist da, und damit verschwindet die Sommerbepflanzung so langsam, aber sicher. Die meisten Pflanzen gehen bei den immer niedriger werdenden Temperaturen, kürzeren Tagen und weniger Sonnenlicht ein. Glücklicherweise gibt es aber auch Pflanzen, die perfekt in diesen Bedingungen überleben können: die Herbstblumen. Die schönsten Arten findest du hier auf einen Blick.

1. Herbstastern (Symphyotrichum)

Herbstastern sind die Klassiker unter den Herbstblumen, und das auch aus gutem Grund: sie bringen Farbe in die Beete, wenn die meisten anderen Blumen schon längst verblüht sind. Außerdem sind sie, im Gegensatz zu ihren sommerlichen Artgenossen, mehrjährig und verzaubern uns daher ohne viel Aufwand für viele Jahre den Herbst.

Sie gelten unter Gartenfreunden als ausdauernd und winterhart. Neben der normalen Herbstaster sind auch die Rutenaster und die Teppich-Aster im Herbst sehr beliebt.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: August - Oktober

August - Oktober Farben: rosa, blau, violett, Pastelltöne

2. Chrysanthemen (Chrysanthemum)

Chrysanthemen, oder auch Winterastern genannt, gehören zu den populärsten Herbstblumen. Die Auswahl ist riesig: Man erhält sie einfarbig, mehrfarbig, mit gefüllter oder mit ungefüllter Blüte. Sie alleine sind schon ein Hingucker im herbstlichen Blumenbeet.

Chrysanthemen gelten als anspruchslose und pflegeleichte Beetbewohner und sind auch für Garten-Anfänger geeignet. Zu den beliebtesten Arten gehören 'Goldmarianne', 'Anastasia' und die 'Citrus'.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: August - Oktober

August - Oktober Farben: gelb, orange, rosa, rot oder weiß

3. Dahlien (Dahlia)

Auch Dahlien gehören zu den Korbblütlern und kommen ursprünglich aus Mexiko. Sie sind unter den Herbstblumen sehr beliebt.

Mit ungefähr 15 verschiedenen Dahlienklassen und über 10.000 Sorten, hat man eine große Auswahl an Form und Farbe. Zu den beliebtesten Arten im Herbst gehören die 'Riesendahlie' und die 'Halskrausdahlie'.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: Juni bis zum ersten Frost

Juni bis zum ersten Frost Farben: gelb, orange, rosa, rot, lila, purpur und weiß

4. Fetthenne ( Sedum)

Herbstblume - Fetthenne Die Fetthenne ist eine anspruchslose und winterharte Staude für den Herbst. zimt2003/pixabay.com

Die Fetthenne ist eine anspruchslose und winterharte Staude für Balkon, Terrasse und Blumenbeet. Unter die Familie der Fetthenne fallen daher viele immergrüne Arten. Die meisten Fetthennen-Arten sind frosthart - Allerdings nicht alle. Besonders schöne Fetthennen-Arten für die kalte Jahreszeit sind die 'Herbstfreude', das 'Oktober-Fettblatt' und die 'Matrona'.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: August - Oktober

August - Oktober Farben: rosarot, weiß, hellrot oder dunkelrot

5. Herbst-Anemonen ( Anemone hupehensis)

Herbstblume - Herbstanemone Herbstanemonen sind beliebte Herbstblumen und kommen in Farbtönen von pink bis rot. annie_spratt/unsplash.com

Die Herbst-Anemonen gehören zu den Hahnenfußgewächse. Früher gab es von ihnen nur drei Unterarten, mit der Zeit sind durch Kreuzungen zahlreiche weitere Unterarten entstanden. Herbst-Anemonen sind für ihre zarten Blüten bekannt, die in verschiedenen Pink- bis Rottönen bis in den Oktober blühen. Es gibt sie auch in Weiß - diese Sorte gilt jedoch als anspruchsvoller.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: Juli - Oktober

Juli - Oktober Farben: weiß, rot, rosa

6. Mönchspfeffer ( Vitex agnus-castus)

Herbstblume - Mönchspfeffer Mönchspfeffer hilft nicht nur gegen Menstruationsbeschwerden, sondern ist auch eine ideale Herbstblume. KRiemer/pixabay.com

Mönchspfeffer ist vor allem als Heilpflanze bekannt, die Frauen bei Menstruationsbeschwerden hilft. Daneben macht sich Mönchspfeffer aber auch als Gartenpflanze im Herbst sehr gut. Seine Blüten kommen in unterschiedlichsten Farben und sind in Rispen angeordnet. So wird der Mönchspfeffer im Herbst zum wahren Hingucker.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: September - Oktober

September - Oktober Farben: weiß, rosa, rot, blau und violett

7. Herbstzeitlose (Colchicum autumnale)

Herbstblume - Herbstzeitlose Herbstzeitlose kündigen den Herbst an und sind für Mensch und Tier giftig. niklas_ohlrogge/unsplash.com

Die Herbstzeitlose ist für Pflanzenkenner ein Zeichen für den Herbstanfang. Sobald die Pflanzen aus ihren Knollen sprießen, steht der Herbst vor der Tür. Doch Vorsicht: Die Herbstzeitlosen gelten als äußerst giftig - für Tier und Mensch. Der Verzehr kann tödlich enden. Daher sollte mit der Pflanzung von Herbstzeitlosen vorsichtig umgegangen werden.

Pflegeanspruch: mittel

mittel Blütezeit: September - Oktober

September - Oktober Farben: rosa und violett

8. Zinnie ( Zinnia elegans)

Herbstblume - Zinnie Zinnien ähneln den Wuchs von Dahlien und Chrysanthemen und sind wunderschöne Herbstblumen. _alicja_/pixabay.com

Die Zinnien gehören, wie die Dahlien, zu der Familie der Korbblütler. Sie ist eine schon seit Jahrhunderten beliebte Bauernblume, die eigentlich in keinem Garten fehlen darf. Sie erinnern in ihrem Wuchs und Farbauswahl stark an die der Dahlien und Chrysanthemen. Eigentlich kennt man die Zinnie als Sommerblume, doch ihre Blüten blühen bis in den Herbst hinein.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: Juli - Oktober

Juli - Oktober Farben: rot, orange, gelb, weiß, rosa und violett

9. Winterheide ( Erica carnea)

Herbstblume - Winterheide Die Winterheide ist eine immergrüne Staude, die bis tief in die Wintermonate blüht. daiga_ellaby/unsplash.com

Wie der Name schon verrät, ist die Winterheide ideal für die kalte Jahreszeit gemacht. Die immergrüne Staude wird daher auch häufig Schneeheide genannt. Mit ihren bunten Blütenfarben bringt sie Farbe in die triste und dunkle Jahreszeit. Neben dem Menschen freuen sich auch die Bienen über die Blüten. Zum Frühjahrsbeginn geben die immergrünen Pflanzen den Insekten eine ideale Nahrungsquelle.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: Oktober - April

Oktober - April Farben: rot, goldgelb, weiß, rosa und violett

10. Ringelblume (Calendula officinalis)

Herbstblume - Ringelblume Die Ringelblume setzt gelbe Farbtupfer in den tristen Herbst. Hans/pixabay.com

Die Ringelblume ist der Alleskönner schlechthin. Kein Wunder also, dass sie auch den herbstlichen Temperaturen standhalten kann. Man kennt sie als Heilpflanze oder Gartenpflanze, die gleichzeitig die Bodenqualität im Garten verbessern kann. Mit ihren goldgelben Blüten sorgen sie für den richtigen Farbtupfer im herbstlichen Blumenbeet.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: Juni - Oktober

Juni - Oktober Farben: gelb, orange und rot

11. Wandelröschen

Herbstblume - Wandelröschen Das Wandelröschen verändert über die Blütezeit hinweg seine Farbe. papazachariasa/pixabay.com

Das Wandelröschen verrät schon in ihrem Namen ihre wunderliche Eigenschaft: Ihre Blüten verändern nach dem Aufblühen Stück für Stück ihre Farben. So wird eine vorher gelbe Blüte mit der Blütezeit orange. Sie ist eine mehrjährige Pflanze und wird von Jahr zu Jahr buschiger, was das Naturschauspiel noch besser in Szene setzt. Im Herbst blüht sie bis zum ersten Frost.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: April - Oktober

April - Oktober Farben: gelb, orange, rosa, rot, weiß, creme

12. Goldmarie ( Bidens ferulifolia)

Herbstblume - Goldmarie Zu der Herbstblume Goldmarie zählen über 250 Sorten. webandi/pixabay.com

Die Blütenblätter der Goldmarie, kennzeichnen je nach Art zwei bis sechs Zähnchen an der Spitze. Dadurch wird die Goldmarie auch Zweizahn genannt. Zu ihr zählen fast 250 Sorten, die vom Frühjahr bis in den Herbst mit ihrer Blüte entzücken. Beliebte Sorten für den Herbst sind beispielsweise 'Blazing Glory', 'Yellow Sunshine' oder 'Bellamy White', da sie alle bis in den Oktober blühen.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: April - Oktober

April - Oktober Farben: gelb, orange, rosa, rot, weiß, creme

13. Buschmalve (Lavatera-Hybriden)

Herbstblume - Buschmalve Die Buschmalve kann bis zu 12 Zentimeter große Blüten bekommen. jason_studley/unsplash.com

Die Buschmalve hat eine ausdauernde Blüte, was sie zu einer idealen Herbstblume macht. Sie hat einen hohen Wuchs und die Blüten können bis zu 12 Zentimeter breit werden. Ein Hingucker in jedem Garten. Ihre Blüten blühen in unserem Breitengrad bis zum ersten Frost, danach muss die Buschmalve unbedingt ins Haus geholt werden.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: April - Oktober

April - Oktober Farben: gelb, orange, rosa, rot, weiß, creme

14. Alpenveilchen ( Cyclamen purpurascens)

Herbstblumen - Alpenveilchen Das Alpenveilchen ist eine zeitlose Winterblume. zane_priedite/unsplash.com

Zu den vielen Alpenveilchen-Arten gehören auch zahlreiche winterharten Arten, die wunderschöne Blumen für den Herbst und Winter sind. Vielen Hobby-Gärtnern sind Alpenveilchen zu altmodisch. Wir interpretieren ihre zarten Blüten eher als zeitlos. Eine schöne winterharte Art ist zum Beispiel das 'Efeublättrige Alpenveilchen' oder das 'Herbst-Alpenveilchen'.

Pflegeanspruch: leicht

leicht Blütezeit: August - Februar

August - Februar Farben: weiß, rosa, rot

15. Gladiolen (Gladiolus)

Herbstblume - Gladiolen Gladiolen sind bei Blumenliebhabern auch als Schnittblumen bekannt. Vom Sommer bis in den Herbst verschönern sie unsere Beete. couleur/pixabay.com

Gladiolen kennen Blumenliebhaber wahrscheinlich auch als Schnittblume. Mit ihren meist mehrfarbigen Blüten zieren sie bis in den Herbst die Beete. Sobald die frostige Zeit beginnt, müssen die Gladiolen aber aus der Erde genommen werden, denn sie vertragen nur Temperaturen bis zu fünf Grad Celsius.

Pflegeanspruch: mittel

mittel Blütezeit: Juli - September

Juli - September Farben: weiß, rosa, rot, orange, gelb und violett