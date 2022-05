Chrysanthemen pflanzen und pflegen: So gedeihen die beliebten Blumen auch in deinem Garten

Woher stammt die Chrysantheme ?

Chrysanthemen (Chrysanthemum) stammen aus Ostasien. In China wurden sie bereits vor mehr als 2000 Jahren angebaut und als Zierpflanze geschätzt. Erst im 17. Jahrhundert kamen die Korbblütler nach Europa. Damals waren es nur eine Handvoll unterschiedlicher Sorten. Heute gibt es über 5000 in allen erdenklichen Formen und Farben. Was ist zu beachten, wenn auch du gerne Chrysanthemen in deinem Garten haben möchtest?

Da es sich bei den bunten Pflanzen um Herbstblüher handelt, ist es leicht nachzuvollziehen, wie beliebt Chrysanthemen als Dekoration auf Balkon und Terrasse sind. Wenn die meisten Blumen bereits ausgeblüht sind, schenken die Chrysanthemen noch eine wahre Farbenpracht für alle Blumenliebhaber*innen. Da es aber inzwischen auch immer mehr winterharte Sorten gibt, werden die Pflanzen auch vermehrt im Garten kultiviert. Durch den Anbau im Freien werden bestimmte Sorten widerstandsfähiger und haben in der Regel sogar eine etwas längere Blütezeit als die Sorten in Töpfen.

Damit du erfolgreich deine eigenen Chrysanthemen im Garten anpflanzen kannst, gibt es einige Dinge bei Standort, Sorte und Pflege zu beachten:

Der richtige Standort: Chrysanthemen lieben sonnige Plätze, allerdings sollte es für sie auch nicht zu heiß werden. Setzte sie daher nicht der prallen Mittagshitze aus.

lieben sonnige Plätze, allerdings sollte es für sie auch nicht zu heiß werden. Setzte sie daher nicht der prallen Mittagshitze aus. Die passende Erde: Die Pflanzen benötigen lockere, feuchte und vor allem nährstoffreiche Erde. Am besten verwendest du qualitativ hochwertige Erde und mischst sie mit etwas Hornspänen.

Die Pflanzen benötigen lockere, feuchte und vor allem nährstoffreiche Erde. Am besten verwendest du qualitativ hochwertige Erde und mischst sie mit etwas Hornspänen. Auf die Sorte kommt es an: Nicht jede Sorte ist für den Garten geeignet. Achte auf winterharte Sorten wie " Hebe ", " Biene " oder " Goldmarianne ". Wässere den Pflanzenballen gründlich, bevor du ihn in die Erde einpflanzt.

Nicht jede Sorte ist für den Garten geeignet. Achte auf winterharte Sorten wie " ", " " oder " ". Wässere den Pflanzenballen gründlich, bevor du ihn in die Erde einpflanzt. Der richtige Zeitpunkt: Pflanze winterharte Sorte nie kurz vor dem ersten Frost ein. Sie benötigen etwas Vorlauf, um sich an ihren neuen Standort im Garten zu gewöhnen und genügend Wurzeln zu schlagen. Pflanze deine Chrysanthemen daher schon im Mai ein, dann überstehen sie den Winter besser.

Pflanze winterharte Sorte nie kurz vor dem ersten Frost ein. Sie benötigen etwas Vorlauf, um sich an ihren neuen Standort im Garten zu gewöhnen und genügend Wurzeln zu schlagen. Pflanze deine daher schon ein, dann überstehen sie den Winter besser. Vermehren: Natürlich kannst du deine Lieblinge auch vermehren. Dafür eignen sich am besten Kopfstecklinge. Du kannst die Pflanzen im Frühjahr bereits teilen oder auch Jungtriebe nahe der Wurzeln abschneiden.

Chrysanthemen überwintern? So gehts!

Willst du deine Chrysanthemen sicher über den Winter bringen, kommt es auch hier wieder auf die Sorte an. Im Garten solltest du trotz winterharter Pflanzen etwas mehr Schutz gegen die niedrigen Temperaturen geben. Biete daher deinen Pflanzen im Winter angehäuftes (trockenes!) Laub als zusätzlichen Kälteschutz an. Feuchtes Laub würde die Pflanzen schnell zum Faulen bringen. Aus diesem Grund eignen sich auch mehrere Lagen Tannenreisig. Achte zudem auf weiterhin lockere Erde, die du mit etwas Sand oder Split anreicherst. So verhinderst du winterliche Staunässe, die den Pflanzen ansonsten schaden würde.

Möchtest du deine Balkonpflanzen schützen, so solltest du die Chrysanthemen bei Frostgefahr sofort über Nacht in die Garage oder ins Haus stellen. Eine andere Möglichkeit bietet das Gewächshaus. Es sollte unbeheizt sein und möglichst nicht abgedeckt werden, damit es ausreichend hell für die Pflanzen ist. Was die Wasserversorgung angeht, so sollten die Chrysanthemen bei kälter werdenden Temperaturen mit recht wenig Wasser gegossen werden. Nur im Frühjahr und im Sommer brauchen sie mehr Feuchtigkeit.

Beachtest du diese Tipps, steht deinem bunten Garten nicht mehr im Wege. Die Chrysantheme ist eine wahre Farbenpracht, die nicht nur für den Balkon ein Hingucker ist. Wenn du die richtigen Sorten auswählst und sie ausreichend pflegst, wirst du schon bald viele Chrysanthemen in deinem eigenen Garten haben.