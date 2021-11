Azaleen pflegen: Tipps für eine farbenfrohe Blütenpracht

Azalleen : Im Garten oder als Zimmerpflanze ?

Bei Azalleen handelt es sich um eine alte Gattung, die inzwischen dem Rhododendron zugeordnet wird. Es sind Sträucher mit mittelgroßen, prächtig ausgeformten Blütenständen. Es gibt sie sowohl als Garten- wie auch als Zimmerpflanze. Die Gartenazaleen blühen etwa von September bis April, sind in der Regel sommergrün und verlieren ihre Blätter über den Winter. Die japanische Azalee ist übrigens auch ein winterhartes Gewächs, dass sehr robust die kalte Jahreszeit übersteht. Die Zimmerazaleen sind sowohl bei erfahrenen Gärtnern als auch bei Anfängern sehr beliebt. Das liegt insbesondere an den farbenprächtigen Blüten der verschiedenen Züchtungen. Von Weiß über Gelb, Orange und Rosa, bis hin zu extravaganten Farben wie Magenta und Violett.

Was gibt es bei der Pflege zu beachten?

Wenn man Azaleen im Garten halten will, dann ist der Boden von enormer Bedeutung. An sich ist die Azalee eine anspruchslose Pflanze, besonders was den Standort betrifft. Die Erde sollte jedoch nicht kalkhaltig sein. Am besten ist ein saurer und recht kühler Boden. Besonders angenehm: Die Azaleen wachsen sowohl im Kübel als auch in Beeten.

Was die Wasserzufuhr angeht, so sollte man die Erde gleichmäßig feucht halten, ohne sie jedoch zu nass werden zu lassen. Soll die Pflanze zusätzlich gedüngt werden, eignet sich eine Düngung von Frühjahr bis Herbst.* Allerdings nicht direkt während der Zeit der Blüte oder kurz danach.

Zimmerazaleen wiederum bevorzugen einen hellen, aber nicht zu heißen Standort. Daher sollten sie nicht direkt neben einer Heizung stehen. Auch hier gilt, dass der Boden immer schön feucht, aber nicht nass sein sollte. Regenwasser eignet sich besonders gut, da es nicht kalkhaltig ist.

So geht es: Verblühte Azaleen wieder zum Blühen bringen

Wer sich länger an der Blütenpracht erfreuen möchte, kann einige Tricks anwenden. Bei den Zimmerpflanzen kann man durch gezieltes Kühlen und Heizen eine Azalee zur Blüte bringen. Am besten sollten gleich nach der Blüte die Blütentriebe 1 bis 1,5 Zentimeter zurückgeschnitten werden, damit sie keine Samen ansetzen. Dann kann man die Azalee an einen kühlen und schattigen Platz stellen.

Bei Gartenazalleen kann man sich auf eine lange Pflanzenpracht einstellen. Sie können bis zu 30 Jahre alt werden. Nachdem die Pflanzen verblüht sind, sollte man die Blüten etwa einen halben Zentimeter unterhalb ihres Ansatzes entfernen. Damit vermeidet man eine Schwächung der Azalee.

Wer die Azaleen richtig pflegt und für einen guten Boden sorgt, wird lange Freude an den farbenfrohen Gewächsen haben.