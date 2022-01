Tabaksteuer erhöht: So teuer werden Zigaretten, Liquids und Wasserpfeifen-Tabak

Rauchen wird teurer. Zum ersten Mal seit sieben Jahren wurde die Tabaksteuer erhöht. Für die rund 14 Millionen Raucherinnen und Raucher bedeutet das, dass sie ab jetzt zehn Cent mehr für eine herkömmliche Packung Zigaretten mit 20 Stück bezahlen müssen. Seit dem 1. Januar 2022 gilt die Erhöhung der Tabaksteuer. Planmäßig soll diese jetzt bis 2026 weiter erhöht werden. Ab Januar 2023 soll eine Zigarettenpackung dann rund sechs Euro kosten. In den Jahren 2025 und 2026 soll der Preis dann nochmal jeweils um 15 Cent erhöht werden. 2026 könnte eine Packung Zigaretten dann also rund 7,70 Euro kosten.

Mit der Erhöhung in diesem Jahr tritt auch das sogenannte "Tabaksteuermodernisierungsgesetz" (TabStMoG) in Kraft. Damit trägt die Bundesregierung nach eigenen Angaben den "veränderten Konsumgewohnheiten der Deutschen" Rechnung. In einer Erklärung der Bundesregierung vom 17. August heißt es: "Vor dem Hintergrund der Änderung der Konsumgewohnheiten und des Rückgangs des Absatzes von herkömmlichen Tabakwaren ist das Tabaksteuergesetz zu ändern." In der Praxis bedeutet das: Neben den herkömmlichen Zigaretten werden auch der Wasserpfeifentabak, erhitzter Tabak und sogenannte "Liquids", die für den Einsatz in E-Zigaretten vorgesehen sind, teurer. Die Änderung für Liquids tritt allerdings erst am 1. Juli 2022 in Kraft.

Zigaretten werden teurer - auch Liquids für E-Zigaretten werden besteuert

Die Besteuerung der Liquids für E-Zigaretten wirkt sich dann auf den Preis aus, diese wurden bislang gar nicht besteuert. Haben 10ml Liquid vergangenes Jahr noch rund vier Euro gekostet, erhöht die Steuerabgabe den Preis auf etwa 5,60 Euro. Bis 2026 soll die Steuerabgabe von 1,60 Euro auf 3,20 Euro steigen.

In Ergänzung zu der Modernisierung des Tabaksteuerrechts wird auch die Plakatwerbung für Tabak zentrierte Produkte untersagt. Damit erhofft sich die Bundesregierung einen Beitrag zum Gesundheitsschutz. Erweitert wird das Gesetz dann mit Beginn des Jahres 2023. Dann dürfen auch Tabakerhitzer nicht mehr beworben werden. Ein Werbeverbot für E-Zigaretten sowie Nachfüllbehälter gilt ab dem 1. Januar 2024. "Tabakunternehmen dürfen auch keine Hörfunkprogramme, Veranstaltungen oder Aktivitäten mit grenzüberschreitender Wirkung sponsern", heißt es in einer Erklärung der Bundesregierung. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte der Ärztepräsident Klaus Reinhardt, dass er das Verbot von Tabakwerbung an Plakatwänden und Haltestellen begrüße. Er halte diese Änderung für "gut und richtig."