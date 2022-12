2-Euro-Münzen für unglaubliche 1.120.000 Millionen bei Ebay gehandelt - das steckt dahinter

Münzen können mehr wert sein, als man zunächst vermutet. Auf Ebay werden derzeit zum Beispiel 2-Euro-Münzen für fast 1.120.000 Euro gehandelt. Was ist an den Geldstücken so besonders, dass Sammler so viel Geld bieten?

Bei den genannten Münzen handelt es sich um Fehlprägungen - im Grunde ein Makel, unter Sammlern aber äußerst beliebt. Bei dem hohen Wert von 1.120.000 Euro handelt es sich um ein Angebot von drei 2-Euro-Münzen mit Fehlprägungen. Zwei davon stammen aus Frankreich aus den Jahren 1999 und 2002. Die dritte seltene Münze mit Fehlprägung ist aus Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2021.

Wertvolle 2-Euro-Münzen: Hast du sie zufällig im Geldbeutel?

Fehlerhafte Münzen entstehen laut dem Ratgeber-Portal "ankaeufer.com" durch Ungenauigkeiten der Münzstätte, zum Beispiel Materialfehler oder Fehler beim Stempeln. So gibt es im Moment etwa eine 2-Euro-Münze auf Ebay, deren Kern nicht richtig beschichtet ist. Dadurch ist ein sonderbares Muster entstanden, das Sammlern offenbar 100.000 Euro wert ist. So ein Fehler beim Material kommt natürlich auch nicht sehr oft vor.

Die häufigsten Fehlprägungen sind ein falsches Format, eine falsche Inschrift oder ein falscher Rand. Zum Beispiel gibt es 1-Euro-Prägungen auf 50-Cent-Stücken oder auch irische 2-Euro-Münzen, die eine Inschrift aus den Niederlanden haben. Im Jahr 2008 gab es auch Fehlprägungen, deren Europakarte veraltet war. Bis 2007 wurden nur die 15 alten Mitgliedsstaaten abgebildet, nach der Osterweiterung der Währungsunion wurde stattdessen der geografische Umriss Europas auf die Münzen geprägt.

Oft sind die Fehler aber nicht ganz so offensichtlich: auch "dezentrierte" Prägungen und Doppelprägungen können viel wert sein. Ist die Prägung dezentriert, sieht die Münze einfach ein bisschen schief aus, Sterne auf dem Rand können abgeschnitten sein oder der Kreis des Kerns ist leicht versetzt.

Fehlprägungen, Gedenkmünzen und Herkunftsländer: Das steigert den Wert einer Euro-Münze

Doppelprägungen kann man dagegen an bestimmten Einkerbungen erkennen - das ist allerdings nur etwas für echte Kenner. Für Laien sehen die Kerben eher wie normale Gebrauchsspuren aus. Wer sich die Angebote für Sammlermünzen auf Ebay oder anderen Verkaufsplattformen anschaut, wird deshalb viele Fotos mit Markierungen finden. Münzsammler können so besser erkennen, ob die Fehlprägung auch echt ist. Sogenannte Spiegeleier werden ebenfalls unter Sammlern hoch gehandelt. So wird eine Münze bezeichnet, deren Kern höher heraussteht als der Rand.

Auch ohne Fehlprägung kann der Wert einer Münze aber höher sein, als die Zahl, die darauf abgebildet ist. Wie Chip.de berichtet, sind die 2-Euro-Stücke aus den Zwergstaaten Europas unter Sammlern sehr gefragt. Grund für Sammlerwert ist, dass diese in deutlich geringerer Anzahl produziert werden. So erkennt ihr die seltenen Münzen:

Andorra: Rückseite zeigt das Staatswappen der Republik

Rückseite zeigt das Staatswappen der Republik Monaco: Rückseite zeigt ein seitliches Porträt des Staatsoberhauptes, Fürst Albert II. Grimaldi (seit 2006)

Rückseite zeigt ein seitliches Porträt des Staatsoberhauptes, Fürst Albert II. Grimaldi (seit 2006) San Marino: Rückseite zeigt den heiligen Marinus (seit 2017)

Rückseite zeigt den heiligen Marinus (seit 2017) Vatikanstadt: Rückseite zeigt das Wappen von Papst Franziskus (seit 2019)

Wegen des Ansturms an Münzsammlern hat die Europäische Kommission vor einigen Jahren sogar die Währungsvereinbarungen mit den Mikrostaaten angepasst. So wurde die Obergrenze, wie viele Münzen jährlich herausgegeben werden dürfen, hochgesetzt. Außerdem gibt es eine feste Quote für "Umlaufmünzen". Sprich: Geldstücke, die tatsächlich als Zahlungsmittel verwendet und nicht von Sammlern aufgekauft werden.

15.000 Euro für Helmut-Schmidt-Münze

Die teuerste Prägung aus einem Kleinstaat sei laut "ankaeufer.com" eine Sonderedition aus Monaco gewesen. 2007 wurden Münzen mit dem Bild der verstorbenen Schauspielerin und Fürstin des Landes, Grace Kelly, produziert. Es existieren nur 20.001 Exemplare, der Wert einer Münze wird auf 3000 Euro geschätzt.

Grundsätzlich können die sogenannten 2-Euro-Gedenkmünzen sehr wertvoll sein. Jedes Land darf pro Jahr nur zwei solcher limitierten Prägungen herausgeben, die produzierte Menge ist ebenfalls begrenzt. Zu den Gedenkmünzen gehören quasi alle, die nicht die übliche Prägung haben. Sie sollen an besondere Ereignisse und Persönlichkeiten erinnern. Beispielsweise wurde 2019 in Deutschland eine 2-Euro-Münze, die den Mauerfall zeigt, herausgegeben. Auch die Gedenkmünze für Altkanzler Helmut Schmidt aus dem Jahr 2018 hat einen hohen Wert. Auf Ebay wird sie für bis zu 15.000 Euro gehandelt. Zu weiteren wertvollen Sonderprägungen zählen die "Ruban Rose", eine Gedenkmünze zum Kampf gegen Brustkrebs aus Frankreich aus dem Jahr 2017, und die Kunstprägung zu Ehren der Europaflagge aus dem Jahr 2015. Sie zeigt eine Strichmännchen-Zeichnung des griechischen Münzdesigners Georgios Stamatopoulos und wurden gemeinsam von allen EU-Staaten, die den Euro benutzen, herausgegeben.

Schaut euch die Prägung eurer 2-Euro-Stücke also lieber genau an, bevor ihr sie ausgebt. Vielleicht stecken ja ein paar Tausender in eurem Münzgeld. Bevor ihr eine Münze verkauft, solltet ihr sie aber vorsichtshalber auf Echtheit prüfen lassen, denn auch gefälschte Münzen können "besonders" aussehen. Übrigens können alte Münzen ebenfalls viel Geld einbringen: Diese D-Mark-Münzen sind besonders begehrt.

