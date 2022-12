Silvester mit Hund: Knallfrei und ohne Angst ins neue Jahr

Stressfrei durch den Jahreswechsel mit Hunden

Hunde sind sehr feinfühlige Wesen. Sie reagieren auf Geräusche, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind. Wie laut müssen für einen Hund da wohl Silvesterböller und Raketen klingen? Für viele Hunde und auch andere Haustiere sind Silvester und die ersten Tage, an denen Feuerwerk verkauft werden darf, purer Stress. Deshalb entscheiden sich manche Hundehalter, über die Silvesterzeit mit ihrem Vierbeiner dorthin zu fahren, wo nicht geböllert wird. In Rheinland-Pfalz gibt es auch hundefreundliche Urlaubsanbieter*innen, die sich über tierischen Besuch freuen. Was du tun kannst, wenn du mit deinem Hund nicht wegfahren kannst, verraten wir dir ebenfalls.

Mit Hunden Silvester feiern - Hundefreundliche Gastgeber*innen

Für manche kann es an Silvester gar nicht genug knallen, böllern, zischen und bunt sein. Wer Spaß am Feuerwerk hat, kann es kaum erwarten, bis auch privat wieder geschossen werden darf. Andere Menschen haben dafür wenig Verständnis, denn sie leiden regelrecht mit ihrem Haustier mit, das auf die Knallgeräusche verängstigt reagiert.

Damit das tierische Familienmitglied während Silvester nicht in Angst leben muss, entscheidet sich oft die gesamte Familie, über diese Zeit in einen knallfreien Silvesterurlaub zu starten.

Wenn du auch mit deinem Hund über Silvester wegfahren möchtest und den Jahreswechsel in einer möglichst knallfreien Umgebung begehen willst, gibt es in Rheinland-Pfalz einige Möglichkeiten.

Hunde-Wellness oder Bauernhof

Wenn es etwas Luxus sein darf, du aber dennoch gerne privat bleiben willst, kannst du zum Beispiel im 5-Sterne Relax-Cottage Maifelder Uhlenhorst in der Eifel einchecken. Das Ferienhaus verfügt über einen Wellness-Bereich, eine Spa-Terrasse und den riesigen Garten, der jede Menge Auslauf bietet. Um 12 Uhr an Silvester im Outdoor-Whirlpool planschen oder in der Sauna schwitzen, ist also kein Problem.

Ebenfalls viel Ruhe verspricht das Haus Waldesruh im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Denn hier gibt es keine direkten Nachbarn, die ihre Silvesterraketen gen Himmel schicken können. Und für den Winterurlaub liegt das Winterskigebiet Erbeskopf gleich um die Ecke. Auch Winterwanderungen mit Hund machen hier besonders viel Spaß.

Dies sind nur zwei Empfehlungen, wo du mit deinem Hund in Rheinland-Pfalz ein stressfreies Silvester verbringen kannst.

Was tun, wenn der Hund Angst hat?

Ein Silvesterurlaub ist dieses Jahr nicht geplant? Oder dein Hund macht eine Reise einfach nicht mehr mit? Dann gibt es ein paar Tipps, was du tun kannst, um zu Hause möglichst entspannt mit deinem Hund Silvester zu feiern.

Hunde sind Rudeltiere. Sie fühlen sich am wohlsten in Gesellschaft. Leider beginnt das Böllern oft schon Stunden vor null Uhr. Deswegen lass deinen Hund nicht allein. Er braucht dann deine Nähe und Fürsorge. Schaffe akustische Ablenkung. Versuche den Lärm zu verringern, indem du die Rollläden schließst und die Vorhänge zuziehst. Lege Musik auf, die im Hintergrund eine andere, für deinen Hund bekannte, Geräuschkulisse schafft. Schaffe optische und haptische Ablenkung. Hat dein Hund ein Lieblingsspielzeug? Oder fülle einen Snack-Ball mit Leckerlis, so dass dein Hund Beschäftigung hat. Biete deinem Hund einen kuscheligen Rückzugsort oder eine Versteckmöglichkeit an. Er sucht sich Orte, an denen er sich sicher fühlen kann. Gehe mit gutem Beispiel voran. Dein Hund orientiert sich an deiner Stimmung. Wenn du entspannt bist und dich souverän verhältst, kann sich das auf ihn übertragen. Bestrafe deinen Hund nicht für seine Angst. Das stresst ihn nur noch mehr. Belohne deinen Hund stattdessen, wenn er sich angstfrei verhält. Dein Hund wird wahrscheinlich nicht den ganzen Abend zitternd wie Espenlaub unterm Tisch hocken. In den Momenten, in denen er sich ohne Angst zeigt, belohne ihn und fördere so diese positive Verstärkung.

Wenn all diese Maßnahmen nicht helfen, dann kann auch ein Tierarzt helfen und deinem Hund entspannende Medikamente verschreiben. Wende dich in extremen Angstfällen am besten an den Tierarzt oder die Tierärztin deines Vertrauens.