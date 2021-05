Franken vor 1 Stunde

Beliebtes Kartenspiel

Schafkopf lernen: Das sind die Grundregeln des Kartenspiels

In Bayern und in Franken ist Schafkopf ein beliebtes Kartenspiel. Oft wird es an Stammtischen oder zu Hause in privaten Runden gespielt, teilweise auch um kleine Geldbeträge. Wir erklären die Grundregeln.