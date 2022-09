Buß- und Bettag 2022: Wer darf zu Hause bleiben - und wer muss arbeiten?

Buß- und Bettag : nur in Sachsen Feiertag

: nur in Spezielle Regelungen in Bayern und Berlin

und " Stiller Tag" : Schüler in Bayern haben frei

: haben Buß- und Bettag soll zu Besinnung und kritischem Nachdenken anregen

Der Buß- und Bettag ist ein Feiertag der evangelischen Kirche. Er findet in jedem Jahr am Mittwoch vor Totensonntag und damit genau elf Tage vor dem ersten Adventssonntag statt. In diesem Jahr fällt er auf den 16. November. Außer in Sachsen gilt der Buß- und Bettag heute nirgends mehr als Feiertag. Einige Bundesländer, darunter auch Bayern, haben jedoch eine spezielle Regelung für diesen Tag.

Buß- und Bettag 2022: Wer hat frei?

Im Jahr 1994 wurde der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft. Nur Sachsen hat ihn behalten, weshalb er nur dort flächendeckend als arbeitsfreier Tag gilt. In einigen Bundesländern gibt es jedoch Zwischenlösungen und zwar in:

Bayern : In Bayern gilt der Buß- und Bettag nicht als Feiertag, aber als " stiller Tag ". Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen sind verboten, an Schulen ist an diesem Tag unterrichtsfrei. Für Schüler*innen bedeutet das, dass sie zu Hause bleiben können. Lehrkräfte müssen aber trotzdem arbeiten - denn "unterrichtsfrei" bedeutet nicht automatisch auch "dienstfrei". Oftmals haben am Buß- und Bettag auch Kindergärten in Bayern geschlossen. Für viele Eltern ist dieser Tag deshalb eine Herausforderung, da sie eine Betreuung für ihren Nachwuchs organisieren müssen oder selbst einen Tag Urlaub nehmen müssen.

: In Bayern gilt der Buß- und Bettag nicht als Feiertag, aber als " ". Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen sind verboten, an Schulen ist an diesem Tag unterrichtsfrei. Für Schüler*innen bedeutet das, dass sie zu Hause bleiben können. Lehrkräfte müssen aber trotzdem arbeiten - denn "unterrichtsfrei" bedeutet nicht automatisch auch "dienstfrei". Oftmals haben am Buß- und Bettag auch Kindergärten in Bayern geschlossen. Für viele Eltern ist dieser Tag deshalb eine Herausforderung, da sie eine Betreuung für ihren Nachwuchs organisieren müssen oder selbst einen Tag Urlaub nehmen müssen. Berlin: Hier können evangelische Schüler*innen am Buß- und Bettag zu Hause bleiben. Sie sind von der Schulpflicht ausgenommen.

In vielen Bundesländern ist es gläubigen Arbeitnehmer*innen nach dem Feiertagsgesetz jedoch möglich, mit dem Verweis auf religiöse Pflichten frei zu nehmen. Urlaub muss dann nicht genommen werden, doch wird in diesem Fall kein Lohn gezahlt.

Welcher Anlass steckt hinter dem Buß- und Bettag?

Buß- und Sühnetage gehörten schon vor Jahrhunderten zu den christlichen Konfessionen, gingen jedoch nicht immer direkt von der Kirche aus. In frühchristlicher Zeit etwa wurden sie von den weltlichen Herrschern ausgerufen, besonders bei Notfällen oder Katastrophen. Gemeinsam sollten die Gläubigen für ihre Sünden einstehen und so größeres Unheil von der Gemeinschaft abwenden. Im zersplitterten Deutschland vor 1871 gab es 47 verschiedene Buß- und Bettage. Erst 1892 konnte man sich auf einen einheitlichen Bußtag für das preußische Staatsgebiet einigen.

Heute steht beim Buß- und Bettag vor allem die einzelne gläubige Person im Fokus. Buß- und Bettage sollen zur Besinnung und Reflexion anregen. Gläubige werden ermutigt, eine kritische Lebensbilanz zu ziehen, Versagen und Fehler vor Gott einzugestehen und sich neu zu orientieren. Auch gesellschaftliche Probleme und Fehler werden reflektiert.

Auch interessant: Feiertag Mariä Himmelfahrt - aber nicht für jeden: Wer frei hat - und was überhaupt gefeiert wird