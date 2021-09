Spieletipp: Sherlock Holmes Criminal-Cabinet – Spiel des Jahres

Sherlock Holmes Criminal-Cabinet : Fälle lösen wie der Meister-Detektiv

: Fälle lösen wie der Meister-Detektiv Hilfsmittel und Ermittlungen führen zum Ziel

Darum ist Sherlock Holmes Criminal-Cabinet so gut

Detektivfans aufgepasst! Sherlock Holmes Criminal-Cabinet ist kein gewöhnliches Brettspiel, sondern was für Rätsellöser und kluge Köpfe. Das Raffinierte an dem Spiel: Würfel, Karten oder Spielfiguren gibt es nicht. Die Mitspieler sind auf die beiliegenden Hilfsmittel angewiesen, um verschiedene Fälle im viktorianischen London aufzuklären.

Gespielt wird allein, zu zweit oder auch in der Gruppe. Je nach Lust und Laune können die unterschiedlichen Varianten jede Menge Spannung und Abwechslung auf den Tisch bringen. Bei mehreren Mitspielern tritt man jedoch nicht nur gegen den besten Detektiv der Welt an, sondern auch gegen die anderen Amateurdetektive.

Sherlock Holmes Criminal-Cabinet: Hilfsmittel und Ermittlungen führen zum Ziel

Die Spieler müssen folglich gegen Sherlock Holmes antreten. Am Ende werden die Punktzahlen mit denen von Holmes gemessen. Zunächst muss jedoch ein Fall ausgewählt werden. Im Buch der Kriminalfälle wählt man einen aus und erfährt so die Schilderungen des Verbrechens. Dann gilt es zu entscheiden, welchen Indizienort man zuerst aufsuchen will. Ein Stadtplan zeigt 500 Orte Londons. Jeder Indizienort ist darauf mit einer Nummer bezeichnet. Es gibt insgesamt fünf Sektoren, die den Londoner Postbezirken entsprechen.

Dann gibt es noch allerhand anderer Hilfsmittel, die genutzt werden wollen. Ein Zeitungsarchiv, das Berichte und Hinweise gibt, ein Adressbuch mit Personenangaben und ein Quizbuch.

Das Quizbuch ist am Ende relevant, da man hier überprüfen kann, ob man als Detektiv auch gut gearbeitet hat. Die Lösungen können dann abgeglichen werden und es entscheidet sich, wer das Verbrechen aufgeklärt hat.

Denksport und Cleverness gefragt

und gefragt Viele Varianten und Optionen

und Für Krimifans ein Muss

Sherlock Holmes Criminal-Cabinet ist ein außergewöhnliches Spiel, dass Kombinationsgeschick und Aufmerksamkeit fordert. Für alle, die von dem Spiel des Jahres 1985 nicht genug bekommen können, gibt es zwei Fotsetzungen mit neuen Fällen. Außerdem wurde das Spiel 2011 noch einmal im modernen Design neu aufgelegt.

Unser Fazit: Sherlock Holmes würde dieses Spiel lieben!