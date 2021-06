Spieletipp: Warum Pictures ein würdiges Spiel des Jahres 2020 war

Pictures ist ein unterhaltsames Familienspiel mit ganz einfachen Regeln. Das Spiel des Jahres 2020 punktet mit garantiertem Rätselspaß, und das in jedem Alter! Ziel ist es, die Fotos auf den Bildkarten so genau wie möglich nachzubauen. Dabei sollte man seiner Kreativität unbedingt freien Lauf lassen, denn das Spielmaterial ist ungewöhnlich: Bauklötze, bunte Würfel, aber auch Schnürsenkel, Steine und Stöcke. Ist das Bauwerk fertig, dann müssen die anderen Mitspieler rätseln, welches Foto nachgestellt wurde.

Dabei ist die Auswahl der Bildmotive groß und lässt keine Wünsche offen. Unter den insgesamt 182 Fotos finden sich skurrile Verkehrsschilder, exotische Landschaften und jede Menge Sehenswürdigkeiten. Jeder der Spieler bekommt der Reihe nach ein anderes Set aus Materialien zum Bauen, so wechselt jedes Set einmal durch und man kann sich ausprobieren. Die enorme Auswahl sorgt außerdem dafür, dass das Spiel nie langweilig wird. Durch die kurze Anleitung kann man auch direkt loslegen. Besonders witzig wird es, wenn zwei Spieler dasselbe Bildkärtchen ziehen. So muss dasselbe Bild mit unterschiedlichen Materialien nachgebaut werden, was noch mal einen zusätzlichen Funfaktor mit sich bringt.

Mit Pictures kann der Spieleabend kommen!

Pictures wurde von dem Spieleautorenpaar Christian und Daniela Stöhr entwickelt und ist 2019 beim PD-Spiele-Verlag erschienen. 2020 wurde Pictures dann gemeinsam mit den Spielen "My City" und "Nova Luna" für die Auszeichnung als Spiel des Jahres nominiert und gewann.

Das Spiel ist für Kinder ab 8 Jahren empfohlen, kann aber durchaus schon von Sechsjährigen gespielt werden. Wer Lust auf jede Menge Ratespaß und witzige Spieleabende hat, ist bei Pictures genau richtig:

Kurze Anleitung

Ratespaß garantiert

Keine Chance für Langeweile

Fazit: Ein unglaublich lustiges und kurzweiliges Spiel, dass auf jeden Fall die grauen Zellen aktiviert. Definitiv ein Must-have für den nächsten Spieleabend!