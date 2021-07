Spieletipp: Niagara  Spiel des Jahres

Worum geht es bei Niagara?

Niagara ist ein absolutes Abenteuer-Spiel, das niemals Langeweile aufkommen lässt*. Das Spiel des Jahres 2005 lädt in den Wilden Westen des 19. Jahrhunderts ein. Hier müssen die Mitspieler den Niagara River mit ihren Booten befahren. Denn in Amerika herrscht der Goldrausch und alle, die etwas von den Kostbarkeiten abbekommen wollen, müssen sich den rasanten Wasserfällen des Flusses stellen. So wird jeder Spieler zum Schatzsucher und versucht so viel Gewinn wie möglich zu machen. Doch es kann sein, dass man zu viel riskiert und auf der Suche nach geeigneten Schürfstellen von den tosenden Wassermassen mitgerissen wird.

Bevor gespielt werden kann, muss man bei Niagara als Erstes den Schachtelboden und den dazugehörigen Deckel zusammenstellen. Den der Spielplan wird dann so aufgebaut, dass der Wasserfall an einer Seite herunterhängt. So spielt man in Niagara auf einem abenteuerlichen Spielbrett.

Jeder der Mitspieler erhält nun jeweils sieben Paddelkarten, die verdeckt neben dem Spielfeld abgelegt werden. Die Kanus werden auf die zwei Anlegestellen verteilt, genauso wie die Edelsteine, welche auf die Fundstellen platziert werden.

Jetzt kann es auch schon losgehen: Die Mitspieler decken ihre Paddelkarten auf, da diese vorgeben, wie weit sie die Kanus bewegen dürfen. Aber aufgepasst: Möchte man einen der begehrten Edelsteine aufgreifen, dann müssen zwei Bewegungspunkte als Bezahlung abgegeben werden. Die Abenteurer sollen nun die Edelsteine in fünf verschiedenen Farben und Wertigkeiten an sich bringen. Besitzt ein Mitspieler von jeder Farbe einen Edelstein, ist das Spiel beendet. Aber am Ende gewinnt der Spieler, dem es gelungen ist, die meisten Punkte mit den Steinen zu ergattern.

Dreidimensionales Flussbett als Spielbrett

Flussbett als Spielbrett Rasanter Spielspaß

Ein Must-have für Taktikfans

Bei Niagara erwarten die Mitspieler ein abenteuerliches Setting, eine spannende Geschichte und abwechslungsreiche Spielzüge. Das Spiel des Jahres 2005 ist auf jeden Fall herausfordernd und ist daher besonders für etwas ältere Kinder und Erwachsene geeignet. Wer Lust hat auf eine ebenso außergewöhnliche wie mitreißende Atmosphäre und jede Menge Taktik und Juwelen, der ist bei Niagara auf jeden Fall dabei! Absolut für jeden Spieleabend zu empfehlen.