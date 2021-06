Spieletipp: Elfenland  Spiel des Jahres

Elfenland : Ein Erlebnis für die ganze Familie

: Ein für die ganze Schlüpfe bei Elfenland in eine andere Rolle!

in eine andere Rolle! Warum ist Elfenland ein so gutes Spiel?

Wer Elfenland spielt, der wird um eine fantastische Reise nicht drumherum kommen*. Die Mitspieler haben im Spiel des Jahres 1998 als junge Elfen eine spannende Prüfung vor sich. Damit sie als Erwachsene unter den Elfen aufgenommen werden, müssen Jungen und Mädchen so viele Orte des Märchenlandes bereisen, wie es nur geht. Es erwartet die Reisenden eine Vielzahl an Städten wie Throtmanni, Rivinia, Dag, Amura oder Grangor. Doch nur wer taktisch klug vorgeht, kann in kurzer Zeit viele Ortschaften besuchen. Dann gewinnt man das magisch turbulente Spiel.

So spielt man Elfenland

Ziel von Elfenland ist es also, möglichst schnell auf der Landkarte voranzukommen. Auf der Reise darf man dafür allerhand Transportmittel benutzen: Neben Drachen, Trollwagen oder Einhörnern gibt es auch Riesenschweine und magische Wolken.

Aber es wird dennoch nicht einfach. Die verschiedenen Tierwesen und Transportmittel sind nicht unbegrenzt vorhanden und in Teilen des Elfenlandes sogar verboten.

Eine zweite Besonderheit: Die Route wird von den Spielenden selbst festgelegt. Die Mitspieler versuchen also, je nach Landschaftsform die geeignete Transportmöglichkeit zu ergattern. Man benötigt zum Beispiel die Magische Wolke im Gebirge. Doch die Konkurrenten haben ebenfalls ihre Strategien. So muss man auch Umwege in Kauf nehmen, damit man am Ende zum Ziel kommt.

Warum ist Elfenland ein so gutes Spiel?

Märchhafte Kulisse

Taktik und Cleverness

und Kurzweilig für die ganze Familie

Bei Elfenland handelt es sich um ein Fantasy-Spiel der besonderen Art. Logistik und Fantasie sind gefragt und laden die Mitspieler zu einer erlebnisreichen Reise ein. Ab zehn Jahren kann das Brettspiel problemlos gespielt werden, aber auch die Erwachsenen werden ihren Spaß haben. Worauf wartest du? Elfenland, ein Spiel für absolut jeden Spieleabend!