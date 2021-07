Spieletipp: El Grande - Spiel des Jahres

El Grande : Worum geht es?

Warum ist El Grande ein so gutes Spiel?

El Grande spielt, wie der Name bereits vermuten lässt, in Spanien*. Das Spiel des Jahres 1996 lädt dazu ein, zur Zeit des Mittelalters die Vorherrschaft über die verschiedenen Regionen zu erlangen. Als Spieler schlüpft man dafür in die Rolle eines Adligen im 15. Jahrhundert. Ziel ist es, möglichst viele Gebiete unter seinen Einfluss zu bringen. Dafür verwendet man kleine Steinchen, die passend zum Setting Caballeros heißen. Gewinnen wird allerdings nur der Mitspieler, der taktisch klug seine Karten ausspielt.

Dreh- und Angelpunkt bei El Grande sind die unterschiedlichen Karten, die man ausspielen kann. Es gibt zum einen die Aktionskarten, von denen man maximal fünf zur Wahl hat. Möchte man diese Auswahl auch haben, dann muss man die höchste Machtkarte ausspielen.

Das Spiel des Jahres 1996 verläuft über neun Runden. Aber nach jeder dritten Runde findet eine Wertung statt. Der Ablauf ist also: Aktiosnkarten aufdecken, Machtkarten taktisch gezielt ausspielen und seinen Zug machen (also, die Caballeros zum Einsatz bringen). Die Caballeros können dann die jeweiligen Regionen besetzen.

Wurden die Runden zum dritten Mal ausgewertet, endet das Spiel. Wer nun auf der Zählleiste ganz vorne liegt, hat El Grande gewonnen.

Cleveres Taktikspiel

Aufwendig gestalteter Spielplan

Spannend bis zum Schluss

El Grande ist ein Klassiker, der auf jeden Fall den Titel "Spiel des Jahres" verdient hat! Das Spiel bietet packende Unterhaltung und ist nicht nur etwas für Taktikfans. Denn die gut erklärten Einzelschritte machen es möglich, dass jeder sofort in die Eroberung der Gebiete einsteigen kann. Wer zudem noch Wert auf ein ansprechendes Setting legt, ist bei El Grande genau richtig.

Unser Fazit: Ein gelungenes Spiel ab 12 Jahren, dass bei jedem Spielabend für Spannung sorgt!