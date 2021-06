Spieletipp: Colt Express  Spiel des Jahres

Worum geht es bei Colt Express ?

In Colt Express warten jede Menge Action und Abenteuer auf die Mitspieler*. In der Rolle von Banditen muss man im Spiel des Jahres 2015 einen Zug überfallen. Das Besondere daran: Statt einem Spielbrett hat man bei Colt Express diesen einen kleinen Zug, den man vor Beginn des ersten Spiels einmalig aufbauen muss. Dann kann es aber auch schon losgehen und die Spieler können die Fahrgäste berauben. Es warten allerhand Geld und Schmuck auf die Banditen!

Zu Beginn des Spiels werden die Wertgegenstände auf die einzelnen Waggons des Zuges verteilt. Nun bekommt jeder der Mitspieler einen Spielstein, der in einem der Waggons positioniert wird. Dann erhält jeder Spieler noch einige Aktionskarten.

Die Aktionskarten geben vor, was man als Bandit alles machen darf: Aufs Dach springen, einen gegnerischen Banditen beschießen oder Wertgegenstände einsammeln. Wichtig ist, am Ende die meiste Beute zu ergattern. Wer tausend Dollar extra kassieren möchte, muss am Ende die meisten Patronen verschossen haben.

Insgesamt gibt es bei Colt Express fünf Runden. In jeder neuen Runde können die Banditen ihren Spielverlauf durch die Aktionskarten neu planen. Hat man die Reihenfolge der Aktionen festgelegt, laufen diese in der Runde nacheinander ab. Aber Vorsicht: Manche Aktionskarten werden verdeckt gespielt, sodass die anderen Mitspieler nicht wissen, welche Aktion als Nächstes kommt!

Warum Cold Express zu jedem Spieleabend gehört

Unterhaltsamer Western-Spaß

Dreidimensionaler Spielaufbau

Spielaufbau Absolut kurzweilig und spannend

Colt Express bietet eine ausgewogene Mischung aus Western, Taktik und jeder Menge Chaos! Wer keine Lust auf langweilige Brettspiele hat, der braucht das Spiel des Jahres 2015 auf jeden Fall für den nächsten Spieleabend!

Unser extra Tipp: Mittlerweile gibt es auch Erweiterungen für Colt Express*. In "Postkutsche & Pferde" ergänzt man das Spiel um eine Kutsche für den Marshall und um Pferde für die Banditen.