Spieletipp: Carcassonne - Spiel des Jahres

Carcassonne ist der Name einer südfranzösischen Stadt, die dem Spieleentwickler Klaus Jürgen Wrede so gut gefiel, dass er sein Spiel danach benannte*. Es geht um den Bau einer Landschaft mit Klöstern, Straßen, Wiesen und Städten. Alle Mitspieler ziehen reihum eines der 72 Kärtchen, auf dem sich eine der genannten Landschaften befindet: Stadtteil, Straßenteil oder Kloster. Das Kärtchen muss an die bereits auf dem Tisch ausgelegten Karten angelegt werden. Im Spielverlauf entsteht so eine richtig große Landschaftskarte.

Sind die Karten gelegt, kann man auf ihnen die sogenannten Gefolgsleute platzieren: Ritter, Mönche, Bauern und andere Spielfiguren. Diese bringen auch noch mal Punkte bei Carcassonne und das ist das Ziel: Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

Die Spieler haben nämlich die Möglichkeit, mit den Spielsteinen eine Stadt, eine Straße oder ein Kloster als ihren Besitz zu markieren. Je größere das Bauwerk, desto mehr Punkte kann man am Ende dafür erhalten. Hier heißt es also schnell und taktisch klug agieren! Nur so gewinnt man das spannende Legespiel.

Inzwischen ist das Spiel des Jahres 2001 in weiteren Editionen und Varianten erhältlich und sorgt so bei den Fans für genügend Abwechslung und Spiele-Nachschub.

Abwechslungsreiches Legespiel

Für Taktik-Fans

Absolut kurzweilig

Carcassonne ist nicht ohne Grund zum Spiel des Jahres 2001 gewählt worden. Das Legespiel ist schnell erklärt und durch die Landschaften, die immer wieder neu und anders zusammengesetzt werden, kommt garantiert keine Langeweile auf.

Unser Fazit: Carcassonne ist ebenso unterhaltsam wie kurzweilig und gehört auf jeden Fall in deine Spielesammlung!